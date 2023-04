Casal celebra a chegada da 1ª menina na família em 138 anos nos EUA

Segundo os registros da família Clark, Audrey é a primeira menina a nascer desde 1885.

Depois de 138 anos, a pequena Audrey chegou à família Clark para quebrar a hegemonia masculina. Segundo registros, ela é a primeira menina a nascer do lado dos Clark desde 1885.

Em entrevista ao programa Good Morning America, da ABC, Carolyn e Andrew Clark, que são pais também de Cameron, de 4 anos, contaram que ficaram surpresos com a revelação do sexo do bebê. “Nunca pensamos que teríamos uma menina”, disse o pai.

Carolyn revelou durante a entrevista que ficou sabendo da história da família no começo do namoro, mas que inicialmente não acreditou. “Quando começamos a namorar, eu falei que queria pelo menos uma menina. Aí o Andrew falou que a família dele nunca tinha tido meninas. Eu fiquei confusa, porque nunca tinha escutado isso”.

“Eu fiquei surpresa quando ele contou e pensei: ‘há 50% de chance de ser uma menina em uma gestação. O que você quer dizer?’. Ele explicou: ‘legitimamente, não temos garota em nossa linhagem direta há mais de 100 anos'”, completou a mãe de Audrey.

Andrew explicou que tios e primos tiveram meninas, mas que sua linhagem só gerou meninos.

Em setembro de 2022, a família se reuniu para o chá revelação. E foi através de biscoitos personalizados que eles descobriram que a Audrey estava chegando. “Eu fiquei chocado. Olhei para o centro do biscoito e era rosa”, contou Andrew.

Com informações: G1