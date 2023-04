Destino Serra Catarinense: 1° feriadão da temporada de frio e com congestionamentos na Serra do Rio do Rastro e toda região serrana lotada de turistas

Durante este feriado e final de semana, com a chegada da primeira onda de frio de 2023, combinada com o feriado de Tiradentes, tem levado muitos turistas à Serra de SC. Nesta sexta-feira, dia 21, o trânsito foi intenso no trecho na Serra do Rio do Rastro formando filas quilométricas. fez um grande número de turistas rumar para a região serrana. Na SC-390, entre Lauro Müller e Bom Jardim da Serra, na Serra do Rio do Rastro, o trânsito de veículos foi intenso. Em determinados momentos, o fluxo chegou a ficar prejudicado, provocando congestionamento.

De acordo com a Associação de Municípios da Serra Catarinense (Amures), a previsão é de 80% de ocupação dos hotéis neste final de semana.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informou que não houve registro de acidentes e nem veículos com problemas na rodovia e que as filas foram formadas apenas por conta do trânsito intenso. “Devido ao grande número de veículos o trânsito está lento”, confirmou a nota divulgada pela PMRv.