A chegada do Papagaio Charão na Serra Catarinense um encanto

Um dos encantos Serra Catarinense, é sem dúvida a chegada do Papagaio Charão, aves que migram em bandos para região no final de março, em busca de alimento, principalmente do pinhão. Nesse período, o céu fica mais bonito e colorido o que atrai turistas vindos de diversas regiões do país e até mesmo do exterior. Atrai também a atenção dos moradores com suas revoadas durante o amanhecer e as tardes de outono. Cerca de 20 mil deles atravessam de 700 a 800 quilômetros em uma viagem que pode durar semanas até começarem a colorir de verde o céu catarinense.

FINALMENTE CHEGOU A HORA!

Depois de MUITAS EMOÇÕES e 800 km rodados, enfrentando chuva, frio e o vento minuano da serra catarinense, eis aqui a compilação de momentos únicos na busca pelo sensacional papagaio-charão (Amazona pretrei) que nesta época da produção de pinhões pelas araucárias frequenta maciçamente os pinheirais.

É um verdadeiro MAR de araucárias, com MANADAS de papagaios ávidos por empanturrarem-se de pinhão!

Simplesmente INESQUECÍVEL!

Os papagaios saem do Rio Grande do Sul e buscam Santa Catarina para se alimentar. O pinhão é o principal alimento do papagaio-charão e Urupema acaba sendo a casa das aves por ser uma região onde a Mata de Araucária é mais preservada. Cerca de 30% da floresta ainda está de pé.

Imagens via Redes Sociais