Influencer Agenor Tupinambá entrega capivara Filó ao Ibama, em Manaus; despedida

Agenor Tupinambá teve que devolver a capivara para o IBAMA. O influencer Agenor Tupinambá, que mostrava a rotina ao lado de uma capivara nas redes sociais, se despediu do animal, nesta quinta-feira (27). O fazendeiro, de 23 anos de idade, entregou Filó ao Ibama, em Manaus. Na última semana, Agenor havia confirmado que conseguiu manter o animal em sua fazenda.

De acordo com o g1, a capivara foi transportada num avião de Autazes, a 113 quilômetros da capital amazonense, até o aeroclube de Manaus, onde agentes do Ibama aguardavam no local. Em seguida, Filó foi conduzida por agentes do órgão até um Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde deve ser feito um trabalho para que ela seja reintegrada à natureza.

Agenor foi denunciado por suspeita de abuso, maus-tratos e exploração animal. Ele tinha um prazo de seis dias para entregar a capivara às autoridades. O limite expirou na segunda-feira (24). Ele ainda terá que pagar as multas de mais de R$ 17 mil impostas pelo Ibama. Para conseguir, o fazendeiro contou ao g1 que deve abrir uma “vaquinha” online nos próximos dias.

Uma nota foi publicada por Agenor Tupinambá nas redes sociais onde ele explica o fim da convivência com a capivara. Leia:

Hoje, eu manifesto a minha maior prova de amor pela Filó. É importante registrar que eu nunca fui contra e jamais impediria que a minha amada Filomena um dia se integrasse com um bando de capivaras para seguir sua vida. Foi justamente para isso que eu a salvei, cuidei e guardei um sentimento enorme no meu peito por ela.

Eu também sei que aconteceram equívocos, e garanto que os erros que cometi foram inconscientes, sem má índole e nem qualquer tentativa de exploração. Absolutamente nenhum vídeo com ela me trouxe qualquer resultado financeiro. Era apenas eu com um celular na mão, registrando a minha própria vida ribeirinha.

E depois desses dias de muito diálogo, incluindo com o IBAMA, o apoio de amigos incansáveis e de pensar em todas as possibilidades, eu e minha família nos despedimos da Filó. Em conciliação, o bama deu a possibilidade para que a Filó ficasse próxima de mim e encontrasse um bando de capivaras para integração. Porém, aqui sabemos da dificuldade de encontrar um bando e dos riscos que ela poderia correr.

Essa decisão dolorosa é pelo bem dela, ainda que isso me custe não ver mais seus pulinhos pra nadar e sua carinha comendo capim. E de tantos lugares para a Filó estar, o seu verdadeiro habitat natural é o meu coração e de lá ninguém arranca.

E hoje eu também me liberto de qualquer necessidade de provar meu amor pela Filó e por outros animais. Eles sabem! Eu me liberto de qualquer julgamento que vá contra os meus valores e ideais, eu sei o homem que eu quero me tornar.

Minha gratidão aos meus pais e irmãos, ao suporte jurídico que me foi concedido pela Deputada Joana Darc, aos amigos, seguidores e todos que me acompanharam até aqui.E finalmente a você, Filó. Eu te amo e fui extremamente feliz ao seu lado, e continuarei com você aonde quer que você esteja.

Com amor e muita fé de que tudo vai dar certo, Agenor Tupinambá.