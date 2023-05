15° SENAFRUT: Seminário Nacional sobre fruticultura de clima temperado de 13 a 15 de junho em São Joaquim

Atenção fruticultores o 15° Senafrut vem aí! evento de excelência, com conteúdos exclusivos e palestras com renomados especialistas do setor de 13 a 15 de junho de 2023 em São Joaquim SC.

Durante o Seminário, são realizadas palestras, mesas-redondas, apresentação de trabalhos científicos, exposição de tecnologias e visitas técnicas a áreas de produção.

O Senafrut é reconhecido como um dos principais eventos da fruticultura no Brasil, e é uma oportunidade para profissionais e estudantes e fruticultores atualizarem seus conhecimentos, trocarem experiências e estabelecerem contatos com outros profissionais da área.

Realização Epagri, Embrapa, AMAP, ASSEA, Prefeitura Municipal de São Joaquim, Maçã Fuji São Joaquim.

Inscrições

Produtores Associados AMAP

R$50. 00 (antecipado – até 06/06). Sócios da AMAP

R$60,00

(no local – após 13/06)

(no local – após 13/06) Estudantes

R$75 (antecipado – até 06/06)

R$90,00 (no local – após 13/06)

Técnicos e público em geral

R$100 (antecipado – até 06/06)

R$120,00 (no local – após 13/06)

AMAP