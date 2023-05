Pink Apple lança o Doce de leite, com um sabor caseiro; Alta qualidade e da serra Catarinense!

O doce de leite é uma dos doces favoritas dos brasileiros, não há como negar ele combina com tudo e é claro, fica ótimo puro também, para comer de colherada. E vamos combinar: não há nada que supere um bom doce de leite caseiro feito pela Pink Apple.

Este é o mais novo lançamento da Pink Apple.. Doce de leite, com um sabor caseiro!!!

Comprometida com a excelente qualidade na produção de seus produtos, Frutas deliciosas transformadas em saborosos sucos e geléias, feitos com ingredientes frescos e naturais é o grande diferencial da Pink Apple, e agora vem com um novo produto um super lançamento, o Doce de Leite.

Um produto de alta qualidade e da serra Catarinense!

Uma das marcas que mais se sobressaem nesse segmento é PinkApple, uma linha completa rica em vitaminas, disponível em diferentes embalagens para o consumo e com uma variedade de sabores. A marca produzida na Serra Catarinense, atua como referência no mercado de bebidas leves com deliciosas opções de sucos de frutas, na versão natural e sucos 100%, e geleias naturais, tudo para atender aos mais variados tipos de consumidores.

Linha de geleias da PinkApple

Pink Apple produtos de alta qualidade e gostosos!

