Avião dos Bombeiros de SC faz pouso forçado em Lages

A aeronave Arcanjo 04, um avião de modelo Carajá, do Batalhão de Operações Aéreas (BOA) do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) estava na cidade de Lages para manutenção rotineira. Ao final da manutenção, no Aeroporto Federal Antônio Correia Pinto de Macedo, na manhã de hoje, 05, em voo teste, houve uma falha no trem de pouso, necessitando que o pouso fosse diretamente da aeronave no solo.

No momento do voo teste estavam no avião apenas dois bombeiros militares: o piloto, tenente Francisco Clemente Scharf Filho e o comandante da aeronave, capitão Alvaro Luiz Bilher Junior. Ambos estão bem, não sofreram ferimentos.

Por volta das 11h20min as equipes de plantão do CBMSC foram acionadas para apoio na retirada da aeronave do local, uma vez que houve vazamento de combustível com o impacto. As equipes atenderam um princípio de incêndio, que foi combatido com o uso de água e espuma, uma vez que havia a presença de querosene, um líquido inflamável. Controlado o incêndio, geridos os riscos e feita a exaustão da fumaça do interior da aeronave a equipe de plantão deixou ao local.

Centro de Comunicação Social

Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina