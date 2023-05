Domingo, 7 maio o município de São Joaquim vai completar 136 anos com uma super programação; confira

O município de São Joaquim vai completar 136 anos no dia 07 de maio. Para comemorar a data, a Prefeitura de São Joaquim, através da secretaria de Turismo, Indústria e Comércio está organizando uma programação encantadora.

O evento será no Domingo, dia 07 de maio, no Parque Nacional da Maçã, com parquinho infantil das 09h até as 17h. As 17h, Éder Goulart sobe ao palco com um show nativista, logo após abrindo a cerimônia de lançamento da 23ª Festa Nacional da Maçã, coroação das Soberanas e comemoração especial do aniversário da cidade.

Para fechar o evento, a dupla Bruninho e Davi, vão fazer um show nacional no palco principal do evento.

Um pouco de São Joaquim

Uma pequena cidade na serra catarinense, com verões frescos e precipitação de neve no inverno. Assim é São Joaquim, considerada uma das cidades mais frias do país. São Joaquim, entretanto, já havia descoberto sua vocação para o turismo, que movimenta sua economia. Todo ano, um grande número de turistas ocupa seus hotéis e pousadas, principalmente no inverno, ávidos por ver neve.Os hotéis contam com aquecimento e, além de fornecerem agasalhos apropriados, ainda emitem alertas de neve. E quando a neve cai, as brincadeiras começam, incluindo os lendários bonecos de neve.

História de São Joaquim

Embora São Joaquim tenha suas origens como povoado por volta de 1750, quando foi estabelecida a ligação com Lages, na serra, e Laguna, no litoral, que a cidade começou a se desenvolver. Atribui-se a iniciativa ao paulista Manoel Joaquim Pinto, que é considerado o fundador da cidade.A construção da Igreja Matriz, iniciada em 1918 e concluída em 1935, representa um marco na história de São Joaquim, além de estabelecer um importante ponto turístico da atualidade.