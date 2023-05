Legião Urbana Cover traz show imperdível no Over Beer em São Joaquim no dia19 de maio

No próximo dia 19 de maio, a cidade de São Joaquim irá receber uma apresentação imperdível da renomada banda Legião Urbana, diretamente de São Paulo. O show, que promete relembrar grandes sucessos da Legião Urbana, acontecerá no Over Beer, um dos locais mais badalados da região.

A Banda Legião Urbana Cover é reconhecida por sua incrível habilidade em reproduzir com fidelidade os sucessos da icônica banda brasileira Legião Urbana. Com uma performance emocionante e cativante, os músicos da Legião Urbana Cover irão proporcionar uma experiência única aos fãs do grupo liderado por Renato Russo.

Mas as surpresas não param por aí. Para aquecer ainda mais a noite, a banda de Pop Rock Route Sound será responsável por abrir o show. Com seu estilo contagiante e repertório diversificado, eles prometem animar o público antes da apresentação principal. O show da Route Sound está programado para iniciar por volta das 23h, no palco do Over Beer, localizado na área industrial de São Joaquim.

O Over Beer é um espaço conhecido por oferecer uma estrutura de alta qualidade, com ambiente agradável e acolhedor. Além disso, o local conta com um cardápio variado de comidas e bebidas para que o público possa aproveitar a noite em grande estilo.

Para garantir o seu lugar nesse evento imperdível, é altamente recomendado que você reserve sua mesa com antecedência, uma vez que a procura por ingressos promete ser intensa. Vale ressaltar que também será possível adquirir os ingressos na portaria do Over Beer, no dia do evento, porém, estão sujeitos à disponibilidade.

Não perca essa oportunidade de reviver grandes sucessos da Legião Urbana na interpretação da Banda Legião Urbana Cover. Prepare-se para uma noite cheia de energia e nostalgia, com músicas que marcaram gerações. Venha curtir esse show incrível no Over Beer e garanta momentos inesquecíveis ao som de ótima música!