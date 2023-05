Agora é lei! Roteiro turístico Caminhos da Neve em SC e RS é sancionado; entenda

Duas das regiões mais bonitas do país, a serrana e gaúcha, tiveram o projeto lei que cria o Roteiro Turístico Caminhos da Neve, entre elas, sancionado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. A medida foi publicada no Diário Oficial nesta sexta-feira (19).

O roteiro turístico é baseado na incidência de neve no inverno e no ecoturismo, comumente vistos nas regiões. A ligação entre dois polos turísticos de expressão – Florianópolis, capital catarinense e um dos grandes destinos do país, e Gramado, uma das cidades protagonistas gaúchas, é apontada como uma grande oportunidade turística da rota.

A rota, agora, pode receber apoio direto de programas federais voltados à regionalização turística, promovendo a valorização do legado cultural e histórico, além da conservação das biodiversidades. O projeto de pavimentação integral do trecho impulsionou os defensores por conta das belezas que margeiam a estrada.

Veja os municípios catarinenses que estão no Roteiro Turístico Caminhos da Neve:

Anitápolis, Alfredo Wagner, Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Lages, Painel, Rancho Queimado, Rio Rufino, São Joaquim, Urubici e Urupema, no Estado de Santa Catarina.

Conheça os municípios gaúchos que estão na rota:

Bom Jesus, Cambará do Sul, Canela, Gramado, Jaquirana, Monte Alegre dos Campos, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula, São José dos Ausentes e Vacaria.

Proveniente do projeto de lei (PL) 1.931/2019, a criação do rota Caminhos da Neve foi aprovada em abril pelo Senado, e teve como relatora a senadora Ivete da Silveira (MDB-SC). Para ela, a nova rota deve fomentar o turismo das Serras Catarinense e Gaúcha, promovendo a valorização do legado histórico e cultural, e a conservação dos ecossistemas existentes na região.

“As particularidades climáticas, em especial pela ocorrência de neve no inverno, tornam única essa região. A região das serras tem flora e fauna específicas, além de monumentos culturais, históricos e ambientais de grande valor. Poderemos gerar empregos diretos e indiretos e atrair novos investimentos”, destacou a senadora, quando a proposta foi aprovada no Senado.