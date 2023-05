Artista paranaense abre exposição em vinícola Villa Francioni em São Joaquim

Neste sábado, dia 20, acontece o lançamento da exposição “Borboletas Aladas e seus jardins imaginários”, na Galeria de Arte da Villa Francioni, em São Joaquim.

A mostra do artista Luiz Arthur Montes Ribeiro, comemora os 32 anos de artes visuais do paranaense. Araucárias, borboletas e jardins coloridos formam o espetáculo de obras conhecido pela explosão de cores, característica marcante de toda a trajetória do artista, iniciada aos 13 anos. Ele transita com facilidade entre a figuração, abstração, performance, instalações e objetos. Explora as cores e as formas, numa alusão ao amor, à vida e ao bem-viver.

O lançamento acontecerá às 15h. A entrada é gratuita.