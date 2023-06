Festa do Pinhão de Lages 2023: Confira toda a Programação Nativista

A Festa do Pinhão de Lages 2023 terá início nesta sexta, 02 de junho. Ela será realizada até o dia 11 de junho de 2023, na cidade catarinense de Lages, com variadas atrações para seus milhares de visitantes.

O Festa do Pinhão de Lages é uma festa popular gastronômica, centrada no pinhão, e também cultural, realizada na cidade brasileira de Lages, no estado de Santa Catarina. Ela acontece no Recanto do Pinhão, que ocupará uma estrutura da Praça João Costa, que foi reformada justamente para a realização de eventos.

Ela é considerada a maior festa tradicionalista do Brasil, organizada pela prefeitura lageana juntamente com a iniciativa privada. O símbolo da festa é a gralha-azul, espécie de ave imprescindível para dispersão biológica do pinheiro brasileiro.

Festa do Pinhão de Lages 2023: Programação Nativista







Grade de shows Festa do Pinhão de Lages 2023

02 de junho

Ana Clara / Henrique e Juliano / KVSH

03 de junho

Biquini Cavadão / Fresno / Roupa Nova

04 de junho

Tay e Nara / Luccas Fernandes / Maiara e Maraisa

07 de junho

Alok / Hugo & Guilherme / Ludmila / Luan Santana

08 de junho

Dazaranha/ Munhoz e Mariano

09 de junho

Hungria / Turma do Pagode / Marcos e Belutti

10 de junho

Rodrigo Dias / Bruno & Marrone / Alexandre Pires / Jads & Jadson.

Ingressos e Setores

Os ingressos são comercializados, por meio do site do evento, cujos setores estão elencados abaixo.