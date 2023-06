Festa do Pinhão: Atrações gratuitas e mais cedo: veja os detalhes deste domingo 

Neste domingo (04) de Festa do Pinhão, os portões do Parque de Exposições Conta Dinheiro, em Lages, abrirão mais cedo, às 14h. As atrações do palco nacional serão de Luccas Fernandes, Tay e Nara e Dj Sheila, com entrada totalmente gratuita.

Mais tarde, no palco nativista, a Rádio Clube de Lages transmitirá a Sapecada da Serra Catarinense, às 21h, com a apresentação das 16 composições de músicos catarinenses que foram selecionadas para a fase regional.

Dupla Maiara e Maraísa, que se apresentaria neste domingo, teve show cancelado

Neste domingo, a dupla Maiara e Maraísa se apresentaria a partir das 18h, entretanto, a organização do evento anunciou o cancelamento das irmãs por “questões operacionais alheias à dupla”. Os visitantes que já adquiriram os ingressos para o show, podem trocá-los por outro dia da festa.

Como solicitar o reembolso?

Se você adquiriu o seu ingresso online, terá que solicitar o reembolso através da ticketeira Blueticket. Acesse seu pedido e clique no botão Informações de cancelamento > Cancelar Compra.

Se adquiriu o seu ingresso através dos nossos pontos de venda oficiais por via cartão ou pix, seu reembolso deve ser solicitado através do Fale Conosco Blueticket. Acesse o site blueticket.com.br e clique no botão “Ajuda” > Fale Conosco. Solicite seu reembolso pelo formulário de cancelamento.

Caso tenha adquirido seu ingresso com pagamento em dinheiro, a partir de quinta-feira às 14h (08 de junho), estaremos realizando o reembolso na bilheteria do evento. Dirija-se até a bilheteria com seu ingresso em mãos nesta data para ser reembolsado.

Como trocar meu ingresso por outro show?

Se o visitante preferir realizar a troca do ingresso para outro dia de evento, deverá fazer a alteração do seu ingresso através do Fale Conosco da Blueticket também. O ingresso poderá ser trocado para outro dia, sem custo, mesmo que haja diferença de valor.

Se você adquiriu o seu ingresso passaporte: Para compras online (cartão ou pix), o ingresso não será reembolsado automaticamente, seguindo o mesmo modelo dos demais. Compras em dinheiro nos pontos de venda oficiais, retire a diferença na quinta-feira (08) a partir das 14h, na bilheteria do evento. Ainda serão mantidos os shows de Luccas Fernandes, Tay & Nara e DJ Scheila.