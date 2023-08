GAC Raízes do Tempo e Casal de Padrinhos Celebram o II Sarau da Prenda Jovem com Jantar Especial

No último sábado, 5 de agosto, o Grupo de Arte e Cultura (GAC) Raízes do Tempo, juntamente com o Casal de Padrinhos Vicente Celestino Pinto de Arruda e Elane Nunes Andrade, proporcionaram um memorável jantar com churrasco em homenagem às jovens debutantes que participarão do II Sarau da Prenda Jovem. O evento teve lugar no Salão de Eventos Paroquiais e reuniu a diretoria do GAC, os pais das Prendas Jovens e as próprias debutantes.

O Sarau da Prenda Jovem, um dos momentos mais aguardados pelas jovens da região, é um evento que resgata e celebra as tradições gaúchas. A tradição do sul do Brasil é carinhosamente mantida através deste sarau, no qual jovens com idades entre 13 e 16 anos são apresentadas à sociedade, marcando sua transição da infância para a juventude, conforme os costumes da cultura gaúcha.

Veja o Vídeo:

O jantar com churrasco oferecido pelo GAC Raízes do Tempo e pelo Casal de Padrinhos não apenas nutriu os corpos, mas também simbolizou a conexão entre as gerações e a preservação das tradições. A atmosfera festiva proporcionou um momento único para que as debutantes e suas famílias se conhecessem e compartilhassem suas expectativas para o próximo sarau.

Veja as Imagens:

O II Sarau da Prenda Jovem acontecerá no próximo sábado, 12 de agosto, no prestigiado Clube Astréa. O evento promete ser um encontro inesquecível de música, dança, tradição e alegria, reunindo não apenas as debutantes, mas toda a comunidade interessada em celebrar e preservar a cultura gaúcha.

Com a expectativa de uma noite repleta de encanto e reverência às raízes culturais, o GAC Raízes do Tempo convida a todos a se unirem nessa celebração tão significativa para a tradição e para a juventude da região.