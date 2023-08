Supermercados Zabot de São Joaquim Lançam Promoções Irresistíveis no Agosto de Ofertas!

Os Supermercados Zabot de São Joaquim estão empolgados em apresentar suas ofertas imperdíveis no mês de agosto, com o evento “Agosto de Ofertas” que traz uma variedade de produtos a preços especiais para os clientes. Desde itens essenciais até produtos de luxo, os consumidores encontrarão uma ampla gama de produtos em promoção que não podem deixar passar.

Entre as ofertas que se destacam, o Cereal Kellogg’s 240g está disponível por apenas R$ 8,99 a unidade. Além disso, os clientes podem adquirir o açúcar Duçula por um preço imbatível.

Veja as promoções:

O Composto Lácteo Ninho 380g disponível por apenas R$ 16,48 a unidade. Já Para os apreciadores de bebidas alcoólicas, o Whiskey Johnnie Walker pode ser adquirido por apenas R$ 89,90. Para aqueles que buscam opções de bebidas refrescantes, o refresco em pó Tang está sendo vendido por incríveis R$ 0,99 centavos. E para facilitar a limpeza doméstica, o balde MOP 360 12lt está com um preço especial de R$ 64,90.

No departamento de carnes, as promoções continuam a impressionar. O filé de carne bovina de 1ª está disponível por R$ 39,99 por kg. Além disso, o pernil suíno temperado está sendo vendido por apenas R$ 17,49 por kg. Não se esqueça de ficar atento às pegadinhas de ofertas nos finais de semana, onde os Supermercados Zabot surpreenderão os clientes com descontos adicionais e promoções relâmpago.

Com tantas promoções emocionantes, o Agosto de Ofertas nos Supermercados Zabot é uma oportunidade imperdível para economizar em uma variedade de produtos de alta qualidade. Visite uma das lojas participantes e aproveite essas ofertas antes que acabem!

Veja a promoção do “Agosto de Ofertas” na íntegra dos Supermercados Zabot: