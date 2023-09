Ordem do Desfile Cívico de 7 de Setembro e Abertura da 23ª Festa Nacional da Maçã em São Joaquim

Prefeitura de São Joaquim anunciou a ordem do desfile cívico que marcará as comemorações do 7 de setembro. O evento está marcado para acontecer às 14 horas do dia da independência do Brasil e promete ser uma celebração repleta de patriotismo e tradição. O desfile contará com a participação de diversas entidades, incluindo escolas, associações e até o Corpo de Bombeiros.

Após o Desfile Cívico, a cidade dará início à 23ª Festa Nacional da Maçã, que será aberta oficialmente durante essa ocasião. O evento é uma oportunidade única para a comunidade local e visitantes demonstrarem seu amor pela cidade de São Joaquim e pelo país, mantendo viva a chama da independência do Brasil.

Confira abaixo a ordem do desfile:

01- PELOTÃO SMECD

02- PELOTÃO ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL

03- APAE DE SÃO JOAQUIM

04- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS

IDOSOS

05- COLÉGIO PARADIGMA

06- EEB SÃO JOSÉ

07- PELOTÃO DE ALUNOS CURSO MACKER REDE MUNICIPAL

08- EEBM ATTÍLIA CECHINEL NEZI (LOCALIDADE DESPRAIADO)

09- EEBM JARBAS AMARANTE FERREIRA (LOCALIDADE BOAVA)

10- EEBM JOÃO PAULO CARVALHO (LOCALIDADE LUIZINHO)

11- EEBM JOÃO INÁCIO DE MELO (LOCALIDADE DE SANTAISABEL)

12- EEBM JOSÉ SATURNINO DE SOUZA E

OLIVEIRA(LOCALIDADE PERICÓ)

13- EEBM MARIA APARECIDA NUNES (LOCALIDADE DE SÃO

SEBASTIÃO DO ARVOREDO)

14- EM LUIZ WALTRICKE MATOS (SÃO FRANCISCO XAVIER/ BOQUEIRÃO)

15- EEBM OCTÁVIO ANTUNES DE SOUZA (BENTINHO)

16- EEBM CAIC FÚLVIO AMARANTE FERREIRA

17- EEBM ARISTIDES RIBEIRO DE MEDEIROS

18- EEBM DOMINGOS PEREIRA PORTELA

19- EEB MANOEL CRUZ

20- EEB ARY DE SOUZA BORGES

21- EEBM JUREMA HUGEN PALMA CÍVICO MILITAR

22- DESBRAVADORES

23- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES

24- BANDA DO CORPO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIO DE LAGES E

PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO JOAQUIM-SC