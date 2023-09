Sicredi possui recursos do Plano Safra 23/24 disponíveis para associados

Agricultores contam com soluções em linhas de crédito, seguros, consórcios e investimentos.

A Sicredi Altos da Serra RS/SC, que possui atuação na região norte do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina e mais de 100 mil associados, já liberou aproximadamente R$ 400 milhões em recursos para o Plano Safra 2023/2024. Por meio da parceria do Sicredi, os agricultores contam com soluções em linhas de crédito, seguros, consórcios, investimentos e muito mais.

Do montante já liberado neste ano safra, R$ 300 milhões foram direcionados para custeio e R$ 100 milhões para investimento. Até o momento, cerca de 2.600 associados já foram beneficiados com o Plano Safra 2023/2024. No último ano, a Cooperativa disponibilizou R$ 1,2 bilhões para esta finalidade.

Em âmbito nacional, o Sicredi disponibiliza mais de R$ 60 bilhões aos produtores rurais no Plano Safra 2023/2024. O valor representa um aumento de 16% em relação ao concedido no ano safra anterior. A instituição financeira cooperativa é a segunda maior do Brasil em carteira agro.

“É importante que o produtor se antecipe e aproveite ainda o mês de setembro para fazer o financiamento da sua lavoura. Embora possa ter recursos nos outros meses, estamos com uma condição favorável em questão de insumos, então ele pode conseguir um desconto na compra desses produtos à vista”, afirma Andre Bogoni, Assessor de Negócios da Sicredi Altos da Serra RS/SC.

O Sicredi segue apoiando o financiamento dos custeios de lavoura através do Plano Safra 2023/2024, até o final de junho de 2024. Ao solicitar o crédito, o produtor rural associado deve planejar a próxima safra, considerando o que vai plantar, qual é a área de cultivo e o orçamento necessário com base na análise de solo e sob orientação técnica quanto ao uso dos insumos e os demais serviços que serão utilizados.

Para realizar a solicitação de recursos, o agricultor deve entrar em contato com o seu gerente ou procurar a agência Sicredi mais próxima.

Balanço da safra 2022/2023 no Sicredi

No ano-safra 2022/2023, o Sicredi liberou um volume recorde de financiamento aos produtores rurais. Foram R$ 51,7 bilhões em mais de 308 mil operações, considerando R$ 18 bilhões em CPR, um aumento de 136% em comparação ao ano-safra anterior. Outros públicos de destaque

foram os médios produtores, com um crescimento de 62% em relação ao ano-safra 22/23, totalizando R$ 9,9 bilhões, e a agricultura familiar com R$ 11,4 bilhões, 52% acima do ciclo anterior.

A carteira agro do Sicredi atualmente ultrapassa os R$ 70 bilhões em saldo. Por meio de mais de 2,5 mil agências, distribuídas em 1,8 mil municípios de todas as regiões do Brasil, a instituição atende a mais de 695 mil produtores rurais. Em mais de 200 cidades o Sicredi é a única instituição financeira fisicamente presente.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 7 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.500 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.