5º Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra Catarinense de 11 a 13 de setembro

Em São Joaquim serão realizadas sessões no dia 13 de setembro na casa da cultura.

O 5º Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra Catarinense – FICASC, será realizado no formato híbrido de 11 a 16 de setembro de 2023, exibindo 26 obras cinematográficas, distribuídas em 32 sessões presenciais, nas cidades de Lages, Urubici e São Joaquim, e 10 filmes online através do site www.ficasc.com.br.

O festival visa a democratização ao acesso, exibindo gratuitamente filmes de temáticas socioambientais, trazendo conteúdo atualizado e de qualidade do Brasil e de diversas partes do mundo, abordando a questão ambiental em suas diversas nuances, além de promover amplo debate com foco no desenvolvimento sustentável, dialogando com a sociedade sobre temas vitais e urgentes para o planeta. O FICASC tem entre seus objetivos atrair público interessado e formar novas audiências, trazer cultura com informação de qualidade e gerar uma reflexão sobre o papel de cada um na busca de soluções e alternativas para um mundo mais sustentável. Promover palestras e debates entre cineastas, profissionais da área socioambiental, formadores de opinião e o público em geral com o intuito de aprofundar as questões abordadas nos filmes.