Empresa Effectus Expande Negócios e fará Melhorias em Plantações no Estado do Acre

O estado do Acre está prestes a receber uma revolução no setor agrícola com a chegada da empresa Brasil Fertilizantes e seu inovador produto, o Effectus. Preocupados com a produção agrícola local e em busca de soluções sustentáveis para melhorar o manejo de pragas e doenças que afetam as plantações no estado, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, e o gestor de novas tecnologias sustentáveis de Alagoas, Sr. Hudson Cavalcante, se reuniram nesta sexta-feira (22) com representantes da empresa.

O Effectus é um fertilizante orgânico que promete não apenas repor nutrientes essenciais para as plantas, mas também desempenhar uma ação metabólica que auxilia no manejo de diversas pragas, como ácaros, pulgões, traças, trips, bacterioses, viroses e fungos. A tecnologia por trás desse fertilizante inovador tem o potencial de revolucionar a agricultura no Acre, tornando-a mais produtiva e sustentável.

O deputado Luiz Gonzaga, um defensor dos investimentos na produção agrícola para gerar empregos e renda, desempenhou um papel fundamental na aproximação entre a Brasil Fertilizantes e as instituições agrícolas locais. Ele acompanhou os empresários até a Embrapa, Secretaria de Agricultura do Estado e Emater, onde apresentaram o produto aos pesquisadores e gestores acreanos.

“Assim como todos os outros setores, a agricultura também necessita investir em tecnologias para melhorar o solo e combater pragas nas plantações. Os produtores acreanos só têm a ganhar com a chegada de produtos que auxiliem no aumento da produção agrícola no nosso estado”, afirmou Gonzaga.

O diretor comercial da Brasil Fertilizantes, Alex Munaretto, destacou que o Effectus tem um alcance amplo, atendendo desde a agricultura orgânica familiar até grandes plantações empresariais. O produto promete oferecer uma ação ferti-protetora orgânica em todos os tipos de cultivo, reduzindo a dependência de produtos químicos.

“Nosso produto promete entregar uma ação ferti-protetora em caráter orgânico em todos os cultivos. Com esta modalidade será possível nutrir com excelência nosso cultivo gerando ação que irá garantir menos danos por pragas e doenças, reduzindo também a carga química”, explicou Munaretto.

O Effectus, um fertilizante à base de sulfetos que oferece enxofre em solubilidade plena, promete reorganizar a agricultura familiar e garantir safras mais abundantes em escala comercial. A atuação do Effectus se dá tanto externamente nas plantas, inibindo a frutificação de fungos, quanto fisiologicamente, melhorando a resistência das plantas a condições adversas.

A chegada do Effectus ao Acre representa um marco significativo no avanço tecnológico da agricultura na região, prometendo aumentar a produtividade e a sustentabilidade das plantações acreanas. Com o apoio de Luiz Gonzaga e de instituições locais, esta parceria entre a Brasil Fertilizantes e o estado do Acre tem o potencial de transformar a agricultura e impulsionar o desenvolvimento econômico no estado.