Alagamentos e interdições: cidades da Serra catarinense sofrem transtornos causados pelas chuvas

A forte chuva que atinge o estado de Santa Catarina ao longo da semana chegou com intensidade entre a noite desta sexta-feira (06) e este sábado (07) nos municípios da Serra Catarinense. Alagamentos, estragos e rodovias interditadas foram registrados.

Veja a situação das cidades da Serra Catarinense:

São Joaquim

Um deslizamento de encosta registrado no KM 276,6 da SC-110, em São Joaquim, interditou parte da rodovia na manhã deste sábado (07). O trânsito flui em meia-pista no local, com lentidão.

O desvio ocorre pela BR-282. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) está monitorando a situação e orienta os motoristas a redobrar a atenção ao passar pelo local.

No interior está critica a situação.

Em atualização

Urubici

O aumento do nível das águas do Rio Urubici, no bairro Feti, em Urubici, e as fortes chuvas registradas alagaram casas e deixaram pessoas desabrigadas. As vítimas foram encaminhadas para a Escola Manoel Dutra Bessa, no bairro Esquina.

Rua Humberto de Campos, no Centro, e vias próximas do Rio Carahá também registraram alagamentos. Imagens mostram a situação. A Defesa Civil está monitorando a situação e orienta a população a evitar áreas de risco.

Serra do Rio do Rastro

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) interditou a Serra do Rio do Rastro na manhã deste sábado (07) devido a alagamentos e queda de rochas em vários pontos da rodovia. O trecho está sem previsão de liberação.

Ainda segundo a PMRv, houve também queda de barreira na SC-390, na altura do KM 380,5 do Município de Bom Jardim da Serra. A equipe da SIE (Superintendência de Infraestrutura e Logística) foi acionada e está deslocando apoio para desobstrução das vias.

Painel

O município de Painel, na Serra catarinense, também registrou alagamentos causados pelas fortes chuvas que caíram na região nas últimas horas. Uma ouvinte da Rádio Clube de Lages encaminhou imagens onde mostram uma casa invadida pela água.

Situação nas rodovias da Serra catarinense

De acordo com relatório atualizado às 8h35 desta sábado pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv):

➡️ SC-390 – Serra do Rio do Rastro – INTERDITADA

➡️ SC-370 – Serra do Corvo Branco – LIBERADA

➡️ SC-114, São Joaquim

Deslizamento de encosta – KM 276,6

Trânsito em meia-pista

Desvio pela BR 282, SC-110 – Urubici

➡️SC-110, Urubici

Deslizamento de encosta – KM 398,8

Trânsito interditado

Desvio pela BR-282 – Serra do Corvo Branco

Queda de barreira – KM 401,350

Próximo a localidade de Pericó

Trânsito parcialmente liberado

Desvio pela BR-282 – Serra do Corvo Branco e Serra do Rio do Rastro