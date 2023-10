Rodovias que estão bloqueadas pelas chuvas fortes e deslizamentos em SC

As fortes chuvas que atingem Santa Catarina neste fim de semana causam estragos e bloqueiam rodovias de diferentes regiões do Estado. Neste sábado (7), há bloqueios em Florianópolis, na Serra Rio do Rastro e Indaial, por exemplo.

A Serra do Rio do Rastro foi totalmente interditada desde às 6h por conta de deslizamentos e excesso de água na pista. A região não tem previsão de reabrir. Em Presidente Getúlio, parte da rodovia cedeu.

Veja a situação nas rodovias de SC:

SC-390, na Serra do Rio do Rastro: interditada

SC-390, em Lauro Müller: interditada (desvio pela Serra do Corvo Brando, em Urubici)

SC-110, em Lontras: interditada

SC-447, em Indaial: parcialmente interditada

SC-355, em Jaborá: interditada

SC-110, em Urubici: interditada

SC-453, em Ibicaré: interditada

SC-110, em Aurora: interditada

SC-A470, em Mirim Doce: interditada

SC-114, em Taió: parcialmente interditada

SC-150, em Lacerdópolis: parcialmente interditada

SC-A470, em Pouso Redondo: parcialmente interditada

SC-114, em São Joaquim: trânsito em meia-pista

SC-135, em Ibiam: trânsito em meia-pista

SC-114, em Salete: trânsito em meia-pista

SC-401, em Florianópolis: trânsito em meia-pista

SC-418, na Serra Dona Francisca: liberada

SC-370, na Serra do Corvo Branco: liberada

SC-108, em Urussanga: liberada.

Santa Catarina enfrenta chuvas intensas desde quarta-feira (4), com municípios alagados, deslizamentos e rodovias bloqueadas. Segundo a meteorologista Camila Cardoso, o evento é provocado pela presença do El Niño, fenômeno de efeitos globais caracterizado pelo aquecimento anormal do Oceano Pacífico.