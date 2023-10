Cãozinho angustiado chora procurando por seu dono em meio a enchentes em Santa Catarina

Impossível não se comover : em meio à calamidade pública que assola Rio do Sul, um cãozinho comove ao procurar por seu dono nas áreas alagadas. O nível do rio na cidade ultrapassa os 11 metros e continua a subir, intensificando a crise. Diante da gravidade da situação, o Exército Brasileiro foi acionado e atua com uma força-tarefa em operações de resgate e salvamento.

Já circula nas redes sociais o vídeo de um cãozinho que chora enquanto busca seu dono em meio às enchentes que devastam Rio do Sul. O animal, claramente angustiado, tornou-se um símbolo da tragédia que afeta não apenas humanos, mas também os animais que fazem parte de suas vidas.

A cidade enfrenta uma situação crítica com o nível do rio ultrapassando a marca dos 11 metros e ainda em ascensão. A situação é tão grave que foi decretada calamidade pública, elevando o estado de alerta e mobilizando recursos e esforços adicionais para enfrentar a crise.

Diante do cenário catastrófico, o Exército Brasileiro foi acionado para atuar na cidade. Uma força-tarefa foi montada para auxiliar nas operações de resgate e salvamento, tanto de pessoas quanto de animais. O objetivo é minimizar o impacto da tragédia e garantir a segurança da população afetada.

Enquanto isso, a busca desesperada de um cãozinho por seu dono humaniza e dá rosto ao sofrimento que assola a cidade e seus habitantes, sejam eles de duas ou quatro patas.

