“Essência Gaúcha: Reviva os Momentos da “1° Noite Farroupilha” do CTG Minuano Catarinense!”

A 1° Noite Farroupilha do CTG Minuano Catarinense, em São Joaquim, fechou o mês de setembro (30) com chave de ouro proporcionando um evento repleto de atividades culturais que celebraram a tradição gaúcha e um show com Paulinho Guazelli que animando formidavelmente a noite farroupilha.

Além disso, a noite foi abrilhantada por diversas apresentações de artistas locais e convidados, que compartilharam sua arte e talento com apresentações de canto, gaita, violão, dança e declamações, proporcionando uma experiência diversificada pela cultura gaúcha.

Veja o Vídeo:

E no dia 20 setembro foi o Dia do Gaúcho que (Celebrou a identidade, tradição e amor pela cultura gaúcha direto do berço da Revolução Farroupilha) e o CTG Minuano Catarinense de São Joaquim, esteve evidenciando à tradição pela cultura gaúcha, em um evento enraizado na cultura gaúcha e no tradicionalismo, onde também realizou um desfile com a “chama gaúcha” pelo centro de São Joaquim.

Veja todas as Imagens:

CTG Minuano Catarinense sempre comprometido em preservar a cultura tradicionalista, e eventos como esse são fundamentais para fortalecer os laços com as raízes culturais. Essas festividades são uma oportunidade de valorizar e celebrar a cultura gaúcha, além de promover a interação entre as pessoas e o compartilhamento de tradições. Acredita-se que eventos como a festividade Farroupilha são de extrema importância para manter viva a cultura e transmiti-la às gerações futuras. Parabéns CTG Minuano Catarinense por esse esplêndido e marcante evento!