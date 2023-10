Epagri capacita agricultoras da Serra Catarinense em São Joaquim

As Gerências Regionais da Epagri em São Joaquim e Lages encerraram o curso Ação Mulher Rural Flor-e-Ser, que teve a participação de 27 agricultoras da região. A cerimônia de encerramento aconteceu no dia 26 de setembro, na Casa da Cultura de São Joaquim, com a presença dos familiares das formandas, autoridades da região e técnicos da Epagri.

Esta é a segunda edição da Ação na região. Neste ano participaram mulheres rurais de São Joaquim, Lages, Painel, Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Campo Belo do Sul, Capão Alto, Correia Pinto, Ponte Alta e Otacílio Costa.

Gislaine, agricultora de Capão Alto, afirmou em seu seu discurso como uma das oradoras da turma: “A partir de hoje, colocaremos em prática tudo que aprendemos, e daqui a algum tempo colheremos os frutos da nossa dedicação e planejamento, trazendo assim melhora na qualidade de vida, aumento nos rendimentos e, consequentemente, despertando a futura geração a dar continuidade ao nosso legado.”

Elas participaram de cinco encontros presenciais, entre maio e setembro, realizados no Centro de Treinamento da Epagri em São Joaquim, com os seguintes temas: associativismo e cooperativismo, planejar é preciso, decidir é estratégico, tradição e inovação andam juntas, sonhos em prática.

Além dos encontros mensais, de dois a três dias cada, as mulheres rurais participaram de outras atividades, descreve Henrique Massaru Yuri, extensionista da Epagri. Elas fizeram viagens técnicas a agroindústrias e propriedades de turismo rural, conheceram a feira Agroponte que acontece anualmente em Criciúma, e receberam a visita de extensionistas da Epagri em suas propriedades para elaboração de diagnóstico e plano de negócios.

Planos de negócios

Henrique explica que as agricultoras podem agora executar seus planos de negócios, por meio do Projeto Realiza, linha de financiamento disponibilizada pela Secretaria de Agricultura de Santa Catarina, que viabiliza captação de até R$30 mil por propriedade.

O extensionista lembra que a Ação Mulher Rural Flor-e-Ser segue no ano que vem na região e as agricultoras interessadas podem buscar mais informações nos escritórios municipais da Epagri de seus municípios.

Ação Mulher Rural Flor-e-Ser na região serrana foi realizada pela Epagri com apoio de outras instituições. As prefeituras municipais foram parceiras, oferecendo o transporte que permitiu às agricultoras comparecerem aos encontros presenciais.

Estavam presentes à cerimônia de encerramento o diretor de extensão rural da Epagri, Gustavo Gimi Santos Claudino; o prefeito de Bom Jardim da Serra, Pedro Luiz Ostetto; a vice-prefeita de São Joaquim, Ana Florêncio Melo Arruda; os gerentes regionais da Epagri em Lages e São Joaquim, José Márcio Lehmann e Marlon Francisco Couto; o gerente da Estação Experimental da Epagri em São Joaquim, Felipe Augusto Moretti Ferreira Pinto; a gestora do Centro de Treinamento da Epagri em São Joaquim, Catiline Schmitt; o secretário de agricultura de Ponte Alta, Fabrício dos Santos; o secretário de turismo de Capão Alto, Aldo Amorim; o secretário de agricultura de Otacílio Costa, Luiz Carlos de Oliveira; a secretária de agricultura de Campo Belo do Sul, Camila Zanchetti Furtado; e a secretária de assistência social de Painel, Priscila de Oliveira Davel.