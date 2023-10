Outubro Rosa: mês de alerta para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama

O mês de outubro já é conhecido mundialmente como um mês marcado por ações relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Falar abertamente sobre a doença pode ajudar a aumentar a conscientização das mulheres sobre a importância da prevenção, contribuindo para a redução da mortalidade.

Há diversos tipos de câncer de mama. Alguns evoluem de forma rápida, mas a maioria se desenvolve de maneira favorável quando diagnosticados e tratados precocemente. É o tipo mais frequente de câncer em mulheres, após o câncer de pele não melanoma.

Somente em 2023, o INCA aponta que 73.610 mil mulheres serão diagnosticadas com câncer de mama no Brasil. Em 2020, foram 18.032 mortes causadas pela doença, segundo o Atlas de Mortalidade por Câncer.

Em Santa Catarina, no ano passado, 740 mulheres morreram vítimas do câncer de mama. Em 2023, embora ainda com dados preliminares e incompletos, já ocorreram 584, de acordo com dados registrados no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM).

Os principais sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama são: caroço (nódulo), geralmente endurecido, fixo e indolor; pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja, alterações no bico do peito (mamilo) e saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou na região embaixo dos braços (axilas).

Prevenção

Não há uma causa única para o câncer de mama. Diversos fatores estão relacionados ao desenvolvimento da doença, como: envelhecimento, determinantes relacionados à vida reprodutiva da mulher, histórico familiar de câncer de mama, consumo de álcool, excesso de peso, atividade física insuficiente e exposição à radiação ionizante.

De acordo com o Ministério da Saúde, a prevenção primária consiste em reduzir os fatores de risco e promover os fatores de proteção. “Os cuidados mais importantes são manter o peso corporal saudável, ser fisicamente ativa. Além de evitar o consumo de bebida alcoólica. E para quem tem filhos, amamentar o maior tempo possível”, destaca Aline Arceno, gerente de Análises Epidemiológicas e Doenças e Agravos Não Transmissíveis da DIVE/SC.

O câncer de mama pode ser detectado em fases iniciais, em grande parte dos casos, aumentando assim as chances de tratamento e cura. “É importante que as mulheres fiquem atentas a qualquer alteração suspeita na mama e procurem atendimento médico”, alerta a gerente.

Núcleo de Comunicação da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina