Violento temporal e destruitivo atingiu deixando vítimas no município de Giruá no RS

Violento temporal atingiu na noite desta quarta-feira o município de Giruá, na região de Santa Rosa, no Noroeste do Rio Grande do Sul. As primeiras informações dão conta de grande destruição na cidade com muitos danos e vítimas pela tempestade que se abateu sobre o município por volta das 22h.

A situação é tão grave em Girua que preliminarmente já se falam em 60 feridos ainda nos escombros do ginásio e um óbito já confirmado no local.

Preliminares desta noite trágica em Girua.

Os relatos iniciais de Giruá informam sobre casas destruídas, postes caídos, árvores derrubadas pelo vento e coberturas de residências e galpões arrancados com a força do vendaval, dentre outros no município. O número de residências afetadas ainda não é conhecido.

Há um grande número de árvores tombadas na pista em estradas da região, conforme imagens publicadas em redes sociais por motoristas e moradores do Noroeste gaúcho. O acesso ao município de Giruá está parcialmente interrompido na RS-344 como consequência da tempestade severa.

O incidente mais grave, de acordo com a imprensa local, ocorreu em uma quadra de padel do município, que veio abaixo com a força do temporal. As informação ainda preliminares de rádios da região são de pessoas que ficaram presas sob os escombros. Uma mulher veio a falecer.

