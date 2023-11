Situação Emergencial na SC-114 em São Joaquim: Interdição temporária para Caminhões

Devido à Instabilidade na Serrinha A SC-114, nas proximidades da Serrinha, em São Joaquim, enfrentou uma situação delicada que tomou medidas imediatas para garantir a segurança dos usuários da via. Após uma avaliação técnica minuciosa, foi identificada uma movimentação no asfalto, agravada pelas chuvas recentes, evidenciando rachaduras que, embora não representem riscos iminentes para veículos leves, levantam preocupações quanto à estabilidade da estrada.

A SIE, responsável pela gestão e manutenção das rodovias catarinenses, decidiu interditar temporariamente o trecho para caminhões. Essa medida proativa visa prevenir possíveis incidentes enquanto a estabilidade da estrada é monitorada e avaliada.

As condições climáticas desfavoráveis, especialmente as chuvas intensas nas últimas horas, agravaram a situação na Serrinha, tornando as rachaduras mais evidentes. Apesar de não haver, até o momento, a necessidade de interdição para veículos leves, a equipe técnica destaca que a estabilidade da via continua sendo monitorada de perto.

O tempo melhorou desde o início da avaliação, mas a instabilidade da estrada persiste. Portanto, foi determinada a interdição para trânsitos até amanhã cedo, quando uma nova avaliação técnica for realizada. Esta segunda análise será crucial para determinar se a via pode ser liberada para circulação ou se são intervenções adicionais para garantir a segurança dos usuários.

A SIE pede a compreensão e colaboração dos motoristas, solicitando que evitem o trecho interditado e busquem rotas alternativas durante esse período de restrição temporária. A prioridade é garantir a segurança de todos os usuários da rodovia.

A população local e os usuários do SC-114 serão informados sobre qualquer desenvolvimento adicional e sobre a decisão resultante da próxima avaliação técnica, que ocorrerá nas primeiras horas da manhã. A segurança e o bem-estar dos cidadãos são a principal preocupação das autoridades responsáveis ​​por garantir a integridade das estradas do estado.