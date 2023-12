Ação de capacitação para Jovens Rurais realizado pela Epagri completa 10 anos

As Gerências Regionais de Lages e São Joaquim e o Centro de Treinamento de São Joaquim – CETREJO realizaram a formatura da 10ª Turma do Curso de Gestão, Organização e Protagonismo com Jovens Rurais da Serra Catarinense.

A realização dos cursos para jovens faz parte da Ação Jovem Rural que é executada pela Epagri em todas as regiões do Estado de Santa Catarina e conta com apoio da Secretaria de Estado de Agricultura e da Pesca, com aporte de recursos e apoio das Prefeituras Municipais.

O Curso faz parte do Planejamento anual da Epagri, sob a Coordenação Técnica da Extensionista Social Andreia Meira de Lages e a Coordenação Pedagógica da Extensionista Social Maria Regina Ribeiro de São Joaquim. Os Eixos Técnicos Produtivos ficam sob responsabilidade dos Extensionistas Rurais e Sociais da Epagri das duas regionais, tendo como Local de desenvolvimento das atividades o Centro de Treinamento da Epagri de São Joaquim e as Estações Experimentais de Lages e São Joaquim.

Em 2023, foram 24 jovens participando, provenientes dos municípios de Anita Garabaldi, Bom Jardim da Serra, Campo Belo do Sul, Cerro Negro, Lages, Palmeira, São Joaquim, Urubici que concluiram o curso e participaram da solenidade de formatura realizada na Casa da Cultura em São Joaquim.

Como neste ano foi a formatura da 10ª turma, ou seja, completando 10 anos do Curso de Jovens aqui na região, a solenidade foi organizada de maneira muito especial, mais de 300 Jovens Rurais passaram nestes 10 anos de trabalho pelo CETREJO.

Na formatura, inicialmente foram apresentados dois casos de sucesso, sendo um da primeira turma, um da quarta turma, convidados pela coordenação e equipe técnica como cases de sucesso representando todos que passaram pela capacitação e um projeto da turma deste ano, representando os formandos de 2023.

APRESENTAÇÃO DE PROJETOS:

● Case de Sucesso do jovem do curso do ano 2013 – Fabrício Santos (Bom Jardim da Serra)

● Case de Sucesso do jovem do curso do ano 2016 – Thiago da Silva Largura (Lages)

● Projeto da turma 2023 – Willian Cauê Vieira (Anita Garibaldi)

Cerimônia de 10 anos da Ação Jovem Empreendedor

Ação Jovem Rural

10 anos na Serra Catarinense!

A Epagri tem como missão: Conhecimento, tecnologia e extensão rural para o desenvolvimento sustentável em benefício da sociedade. Esse mês celebramos 32 anos de existência da Epagri e ainda antes como Acaresc sempre houve trabalhos com jovens rurais.

Mas nesse dia de celebração de conquistas queremos registrar também o marco importante que são os 10 anos da Ação Jovem Rural nesse formato e metodologia que tem como meta a qualificação e fortalecimento de jovens dos meios rural e pesqueiro. Iniciou na Serra catarinense em 2013, no Programa SC Rural, trazendo muitos receios, dúvidas e desafios. Num cenário de forte impacto do êxodo rural havia uma forte preocupação: Onde estão os jovens rurais… E que surpresa a cada ano, com cada dia mais jovens inscritos, mais líderes nas comunidades, mais projetos implantados fortalecendo essa Ação que hoje soma mais de 300 jovens que participaram durante esses 10 anos e estão fazendo a diferença em seus municípios. Vocês foram a certeza para o Governo do Estado, as prefeituras municipais, a Epagri investir cada ano mais no capital social representado pelos jovens rurais que hoje é uma política pública consolidada e prioritária.

Desejamos sucesso aos jovens empreendedores e suas famílias, a Epagri agradece a todos que contribuíram com este trabalho desafiador e ao mesmo tempo gratificante.