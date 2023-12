As delícias do verão: Em São Joaquim você pode Colher Suas Próprias Amoras e Framboesas; Saiba como

Em São Joaquim os turistas e amantes da natureza podem ter uma experiência única: a colheita de amoras e framboesas nas plantações exuberantes da região. Promovido pelas renomadas geléias Terra a Terra, este evento oferece a oportunidade de mergulhar na beleza natural da Serra enquanto saboreia frutas frescas diretamente do pé.

Durante esse evento, os visitantes terão a chance de explorar os campos repletos de amoras e framboesas madurinhas, proporcionando não apenas uma experiência deliciosa, mas também uma conexão autêntica com a terra. As geléias Terra a Terra, conhecidas por sua qualidade excepcional, estão comprometidas em oferecer produtos que capturam a essência pura e fresca das frutas da região.

Ao colher suas próprias frutas, os participantes terão a oportunidade de aprender sobre os métodos de cultivo sustentável adotados pela Terra a Terra, além de poderem desfrutar de atividades interativas e educativas relacionadas à produção de geléias artesanais.

Além da experiência de colheita, os turistas podem explorar os encantos locais, como trilhas panorâmicas, vistas deslumbrantes e opções gastronômicas que destacam a rica culinária da região. São Joaquim, conhecida pelo seu clima ameno e paisagens de tirar o fôlego, oferece o cenário ideal para um passeio inesquecível.

Venha fazer parte desta celebração da natureza e dos sabores autênticos que a região tem a oferecer!

Agende sua visita pelo fone whatsapp 49.99198-3333

Colhe e Pague Terra a Terra

> Amora (15 dezembro – 30 janeiro)

> Framboesa (1º janeiro – 30 março)

> Fisalis e Goiaba Serrana (20 março – 15 abril)

> Mini Moranga (até 30 março)

Produtos Terra a Terra, Sabores:

– Amora com manjericão

– Framboesa com café

– Maçã com Canela

– Mirtilo e Hortelã

– Morango e Lavanda

Com informações: Portal SerraSC