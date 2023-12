Cuidados com serpentes: animais são comuns no verão e podem causar acidentes

Todo cuidado é pouco no verão os animais peçonhentos são comuns também em ambientes urbanizados, aumenta a frequência dos acidentes com animais com serpentes principalmente.

O verão favorece as “aparições” de cobras : é a estação na qual as serpentes abandonam os seus ninhos. Desde novembro até esta segunda-feira (9), foram registradas muitos resgates de cobras pelo CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina).

A estação do verão traz a proliferação de animais peçonhentos, sendo aqueles que produzem veneno, como serpentes, aranhas e escorpiões. Com isso o número de acidentes tende a aumentar até o mês de março, ainda mais após a grande incidência de calor e até mesmo de dias chuvosos em todo o Brasil.

Segundo o Capitão do Corpo de Bombeiros de Chapecó, André Nunes, os cuidados são primordiais para prevenir picadas e transtornos causados por esses bichos, o clima atual faz com que os animais peçonhentos migrem para outros lugares, buscando ambientes mais secos. Confira algumas dicas para prevenir riscos destes incidentes.

– Mantenha a vítima em repouso absoluto (não a faça caminhar, correr, etc)

– Remova anéis, pulseiras, braceletes e outros adornos

– Se a vítima estiver consciente, ofereça água para ela beber

– Eleve o local afetado

– Se possível, leve o animal para identificação (mesmo morto)

– Assim que possível ligue para o Centro de Informações Toxicológicas

– Leve a vítima ao pronto-socorro imediatamente

Primeiros Socorros

Não faça

– Não corte o local da picada

– Não amarre o membro ou faça torniquete

– Não chupe o local da picada

– Não coloque substâncias no local da picada

PERIGO!

Evite:

Fazer garrote; perfurar, sugar ou cortar o local da picada;

Colocar fezes, pó de café, fumo, folhas ou terra no local da picada;

Beber álcool, querosene, urina ou ‘remédios milagrosos’ (pois piora o estado do paciente).

PREVENÇÃO

Evite acumular lixo ou entulho perto de casa;

Tape as frestas e buracos das paredes;

Sacuda sapatos e roupas antes de usá-los;

Não guarde objetos embaixo da cama;

Afaste as camas das paredes;

Manuseie com cuidado telhas e tijolos acumulados;

Preste atenção ao pegar lenhas ou quando estiver capinando;

Use botas quando estiver trabalhando, pisando em folhas, capim seco ou úmido;

Tenha cuidado quando estiver carregando lenha, madeira, tijolo e telhas;

Preserve as aves: elas são predadoras naturais das cobras.

Acidentes: como evitá-los

1- Use botas pois 80% das picadas atingem as pernas

2- Quando estiver trabalhando no campo, use luvas de couro e uma vara para mexer em pilhas de lenha, palhas de milho, de feijão ou de cana pois cobras gostam de locais escuros, quentes e úmidos;

3- Evite o acúmulo de entulhos. Limpe terreiros e paiós. Tape os buracos examine sapatos e botas antes de usá-los: as cobras podem se esconder dentro deles.

Nos vídeos abaixo do Sérgio Felipe Rodrigues em Bom Jardim da Serra mostra uma situação de perigo se não se manter atento.