Região Sul enfrentará um “calor muito intenso” nas próximas semanas alerta meteorologistas

As temperaturas podem atingir ºC marcas “muito acima da média histórica de dezembro”.

Preparem o ventilador! Meteorologista Piter Scheuer faz um alerta sobre a iminente onda de calor que está prestes a atingir o estado durante toda a semana. Uma intensa massa de ar seco e quente se posiciona sobre a região, prometendo dias de tempo firme, ensolarados, com algumas variações de nuvens, e temperaturas que devem ultrapassar os 35 e 34 graus na maior parte do território.

De acordo com Scheuer, as previsões indicam que terça, quarta e quinta-feira registrarão temperaturas em torno dos 28 a 30 graus, com a possibilidade de algumas pancadas isoladas durante a tarde. Entretanto, na sexta-feira e no fim de semana, os termômetros podem alcançar a marca dos 33 a 35 graus, caracterizando uma situação de calor intenso em todo o estado.

O meteorologista ressaltou que as mínimas, apesar de um pouco mais baixas ao amanhecer na quarta e quinta-feira, girarão em torno de 15 a 14 graus, com pontos mais frios nas baixadas e vales, chegando a 8 a 10 graus. Contudo, na sexta-feira e no fim de semana, as temperaturas matinais se elevam para 20 a 22 graus, proporcionando manhãs mais quentes.

Scheuer explicou que a intensidade dessa onda de calor, caracterizada pela massa de ar quente e pelo padrão de bloqueio atmosférico, deve inibir a formação de nuvens carregadas, minimizando a ocorrência de chuvas significativas. No entanto, alertou para a importância de medidas preventivas devido às altas temperaturas, recomendando hidratação adequada e cuidados extras com a exposição ao sol.