Churrascaria Schlichting Celebra 38 Anos de Tradição Gastronômica em São Joaquim

Nesta sexta-feira, 15 de dezembro, a Churrascaria Schlichting, localizada na Rua Aristides Cassão, completa 38 anos de história marcada pelo sabor irresistível do churrasco e pela paixão de seu idealizador, Acy Ribeiro Schlichting. Para uma data memorável como essa, a Rádio Difusora também esteve presente.

A trajetória de Acy no mundo da gastronomia começou aos 21 anos na Churrascaria Minuano, onde, ao assumir a churrasqueira nos finais de semana, desenvolveu habilidades que moldaram seu futuro empreendedor. Após passagens por pizzaria e lanchonete, o amor pelo churrasco o levou a arrendar a extinta Churrascaria Minuano, marcando o início da Churrascaria Schlichting.

Acy Schilichting

A Churrascaria Schlichting nasceu em 15 de dezembro de 1985, na Rua Aristides Cassão onde está nos dias atuais e completa 38 anos de existência em 2023. São muitas horas de trabalho o que compõe o grande sucesso de seu empreendimento e todas as todas as amizades adquiridas e os clientes conquistados mantém a churrascaria de pé por todo este tempo. “Ao longo dos anos perdi muitos amigos que me ajudaram muito, meu querido compadre, Aribaldo Padilha Almeida (Ary) e o Rogério Antunes meu querido (chumbo), nós três trabalhamos juntos por muito tempo, sem contar outras pessoas importantes que fizeram parte desta história”, relembra Acy.

Staff da Churrascaria Schlichting com Martinez da Rádio Difusora

Com uma churrasqueira capaz de assar 60 espetos diariamente, a churrascaria atende cerca de 80 pessoas por dia, mantendo-se fiel à tradição de qualidade. Acy destaca a importância do trabalho em equipe, considerando seus colaboradores como uma extensão da família. Ao longo dos anos, a churrascaria tornou-se não apenas um local para refeições, mas um espaço onde amizades foram cultivadas e clientes conquistados.

A receita do sucesso, segundo Acy, vai além das especiarias utilizadas nas carnes. Ele enfatiza que o segredo está no amor dedicado a cada preparo, proporcionando aos clientes uma experiência única. A carne, proveniente do boi serrano joaquinense criado a pasto, destaca-se pela qualidade diferenciada.

Acy e seu filho Thallys

A rotina de Acy começa cedo, por volta das 6h, com o tradicional café na companhia de amigos de longa data. Ao longo do dia, ele se dedica aos preparativos para o almoço, encerrando as atividades por volta das 18h, sempre mantendo a harmonia e o espírito familiar que são marcas registradas da Churrascaria Schlichting.

Ao celebrar 38 anos de tradição, Acy Ribeiro Schlichting expressa gratidão pela jornada, lembrando dos amigos que contribuíram para o sucesso e reforçando o compromisso com a qualidade e o carinho no atendimento aos clientes. Para ele, cada dia é uma oportunidade de compartilhar não apenas comida, mas alegria e amizade, tornando a Churrascaria Schlichting um verdadeiro ponto de referência na cena gastronômica de São Joaquim.