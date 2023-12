Conhecimento: AMAP, SEBRAE e EMBRAPA promovem visita técnica para produtores de maçã e pera de Santa Catarina

União pela fruticultura: Na última terça-feira, 12 de dezembro de 2023, a Associação dos Produtores de Maçã e Pera de Santa Catarina (AMAP) em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), proporcionou aos seus associados uma enriquecedora visita técnica a experimentos conduzidos em propriedades do Rio Grande do Sul, nas cidades de Vacaria e Bom Jesus.

O objetivo da iniciativa foi oferecer aos produtores associados da AMAP a oportunidade única de conhecer de perto os pomares que se destacam pelo uso das tecnologias mais modernas e dos equipamentos mais avançados no cultivo de maçãs e peras. A visita permitiu aos participantes absorver conhecimentos práticos e teóricos sobre as práticas agrícolas mais inovadoras, proporcionando uma visão aprofundada das tendências e melhores práticas do setor.

Durante a visita técnica, os produtores tiveram a oportunidade de interagir com especialistas e pesquisadores da EMBRAPA, trocando experiências e esclarecendo dúvidas sobre as técnicas agrícolas mais eficientes. Além disso, puderam observar de perto o manejo adotado nos pomares, desde o plantio até a colheita, destacando-se as boas práticas sustentáveis e a aplicação de tecnologias que visam otimizar a produção e reduzir os impactos ambientais.

A parceria entre AMAP, SEBRAE e EMBRAPA reforça o compromisso com o desenvolvimento e aprimoramento do setor de produção de maçãs e peras em Santa Catarina. A iniciativa busca impulsionar a adoção de práticas inovadoras entre os produtores, fortalecendo a competitividade do segmento e contribuindo para o crescimento sustentável da agricultura na região.