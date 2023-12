Colégio São José Celebra Grandiosa Formatura com muito Brilho e Emoção

No último sábado, dia 16, o Colégio São José, a maior e uma das mais tradicionais instituições de ensino de São Joaquim, marcou um momento especial ao realizar as formaturas das suas turmas. A solenidade abrangeu os terceiros anos matutino (turmas 11, 12 e 13), vespertino (turma 15) e noturno (turma 16), totalizando aproximadamente 90 formandos.

A cerimônia de colação de grau foi um verdadeiro espetáculo, repleta de emoções e conquistas, evidenciando o comprometimento e a dedicação dos alunos ao longo de sua jornada acadêmica. Familiares, amigos e professores compartilharam esse momento único, celebrando o encerramento de uma importante fase na vida desses jovens.

Veja o vídeo:

Após a solenidade formal, a atmosfera festiva tomou conta do local, proporcionando aos formandos uma festa de formatura repleta de diversão e descontração. O DJ Kiko Corso comandou as pick-ups, embalando a noite com uma trilha sonora envolvente e animada, garantindo que a pista de dança estivesse sempre cheia.

A Singra Eventos, reconhecida por sua excelência na produção de eventos, mais uma vez se destacou ao criar uma atmosfera festiva única para os formandos do Colégio São José. A decoração impecável efetuado pela staff da Divina Mata e os detalhes pensados cuidadosamente contribuíram para a criação de um ambiente especial e memorável.

O espírito de amizade e celebração permeou toda a festa, com os formandos aproveitando cada momento ao lado de amigos e familiares. O Colégio São José, ao proporcionar uma formatura tão grandiosa, reforça seu compromisso com a educação e o desenvolvimento integral dos estudantes.

Veja as imagens:

Essa noite inesquecível não apenas encerrou um ciclo acadêmico, mas também abriu as portas para novos horizontes e desafios. Que os formandos levem consigo as lembranças felizes desta formatura e usem as lições aprendidas para construir um futuro brilhante. Parabéns às turmas pelo merecido sucesso!