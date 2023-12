Mauri Goulart é o Feliz Ganhador do Carro 0km na Promoção do Auto Posto da Serra

Na noite da última sexta-feira (22), o Auto Posto da Serra, localizado em São Joaquim, celebrou seus 22 anos de tradição com uma promoção imperdível que fez a alegria dos clientes. O destaque da noite foi o sorteio de um Volkswagen Gol 0km, e o sortudo ganhador foi Mauri Goulart.

A Promoção do Ano:

A promoção, que ocorreu durante todo o ano, oferecia aos clientes a chance de concorrer ao carro novinho a cada R$50,00 em abastecimento. Os cupons, preenchidos ao longo do ano, totalizaram incríveis 790 mil bilhetes, enchendo uma piscina vinílica de expectativas.

Os proprietários do Auto Posto da Serra, Rita e Volnei Nunes, expressaram sua alegria em proporcionar aos clientes não apenas serviços de qualidade, mas também a oportunidade de participar de promoções especiais como essa.

A atmosfera estava carregada de expectativa e entusiasmo quando o Padre Thiago Tomas, convidado especial do evento, jogou os bilhetes para o alto e, com um gesto solene, pegou o cupom que decidiria o grande vencedor.

Veja o vídeo do momento do sorteio:

A equipe do Auto Posto da Serra parabeniza Mauri Goulart e agradece a todos os clientes que participaram da promoção, tornando-a um grande sucesso. Esta celebração de 22 anos marca não apenas a trajetória do posto, mas também o fortalecimento dos laços com a comunidade que confia em seus serviços.

Veja o vídeo do recebimento do carro:

Que o novo carro traga ainda mais alegria e mobilidade para o dia a dia do sortudo ganhador, Mauri Goulart.

Veja as imagens: