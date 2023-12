Saiba quem foram os Ganhadores da Promoção Natal Compras Premiadas da CDL de São Joaquim

Na última segunda-feira, dia 26 de dezembro de 2023, a Câmara de Dirigentes Lojistas de São Joaquim (CDL) realizou o sorteio da aguardada Promoção Natal Compras Premiadas. O evento ocorreu na sede da CDL e foi transmitido ao vivo pelas redes sociais e contou também com a presença da Rádio Difusora. O sorteio de forma criteriosa os regulamentos propostos pela FCDL (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas). Ao todo foram mais de 150.000 cupons depositados nas urnas das lojas participantes durante a duração da promoção.

A promoção, que contou com um prêmio total de R$ 10 mil, distribuiu 40 vale-compras no valor de R$ 250 cada, incentivando assim as compras nas empresas associadas. A iniciativa buscou estimular o comércio local e recompensar os consumidores que optaram por apoiar os negócios da região durante a temporada de Natal.

Segue abaixo a lista dos felizardos ganhadores e as respectivas empresas onde realizaram suas compras:

1-MARIA EDUARDA SILVA – PE KENTE

2-ALTAIR SILVEIRA ESTEVES – PE KENTE

3-TAISE SOUZA LUIZ – PE KENTE

4-GISELE VELHO – CASA DOS OCULOS

5-MARLENE F C TASCA- PE KENTE

6-DANIANE DA ROCHA VIANA- LOJÃO 2000

7-MARIA ANGELICA SERAFIM HUGEN- PE KENTE

8-GUSTAVO PALMA COSTA- RELOJOARIA OTICA SANTINHO

9-ERIVAN MARAFIGO DE SENA- SÃO JOAQUIM MATERIAIS CONTRUÇÃO

10-EVENIZE SOUZA BARBOSA- LOJA LAMAR

11-EMILIA HUGEN MACCARI- PE KENTE

12-EVENIZE SOUZA BARBOSA- LOJA LAMAR

13-REJANE BORGES SOUZA- PIU BELLA

14-IVONETE DOS PRAZERES R. DO AMARAL- EFFE

15-IOLANDA JONAS DE JESUS- PE KENTE

16-CLENIR DA SILVA VALIM- PAIQUERE

17-SANDRA M P TABORDA- PE KENTE

18-HEWELLYM TIEMAN PE KENTE

19-KAUE VARELA – DUTRA COMERCIO FARMACEUTICO

20-ROSITA LISETE VON HOHEUDORFF- ECONOMICO SUPERMERCADO

21-BENONI A NUNES FILHO- SUPERMERCADO SILVEIRA

22-INDIARA RIBEIRO- EFFE

23-ODAIR DE SOUZA ANTUNES- AUTO MECANICA CECHINEL

24-ISIS L GUIMARÃES- LOJA ROSA PINK

25-LETICIA C. ROSA- POSTO CAMINHOS DA NEVE

26-MAICON A ANDRADE- POSTO CAMINHOS DA NEVE

27-IVANI GOULART – PE KENTE

28-ORIDES R VELHO- PE KENTE

29-ALCINDO FORTUNATTI GUEDES-PAIQUERE

30-LUCIANA RODRIGUES- PE KENTE

31-DEBORA NUNES- DUTRA COMERCIO FARMACEUTICO

32-GABRIELA PERINI A COSTA- DUTRA COMERCIO FARMACEUTICO

33-MARINA GLADIS DE SOUZA- ECONOMICO SUPERMERCADO

34-SIMONI SILVEIRA- LOJA ROSA PINK

35-MARIA JOSE DE MARAFIGO PEREIRA-LOJÃO 2000

36-IONA A V VELHO- LOJA CHEIA DE GRAÇA

37-ALBERTO ARIOLI DO AMARAL-CASA DOS OCULOS

38-KIMIKO HAMANO- ECONOMICO SUPERMERCADO

39-MARIA EMILIA HUGEN PADILHA NUNES-PAIQUERE

40-MATHEUS CHIODELI SOUZA- PE KENTE

A Promoção Natal Comprar Premiadas da CDL de São Joaquim não apenas proporcionou momentos de alegria para os ganhadores, mas também ressaltou a importância de apoiar e fortalecer o comércio local. Ao escolher comprar nas empresas associadas à CDL, os consumidores não apenas concorreram a prêmios incríveis, mas também contribuíram para o desenvolvimento econômico da comunidade. A CDL desempenha um papel fundamental na promoção do comércio local, incentivando a fidelidade dos clientes e gerando um impacto positivo tanto para os estabelecimentos quanto para os moradores de São Joaquim. Essa iniciativa não só estimula a economia local, mas também fortalece os laços comunitários, promovendo um ciclo virtuoso de prosperidade para todos.

Empresas Participantes da Promoção Natal 2023:

Pé Kente

AC Farma

Cechinel Peças

Lojão

Speedy Info

Anna Boutique

Mec. Nossa Sra. Aparecida

Mecânica Guedes

Effe

Olisil

Ótica Macari

Farmácia Melhor Preço

Supermulti

Josi Modas

HZD Modas

Paiquere

GT 5.000

Ótica Casa dos Óculos

Conexão Serra

Unicesumar

Loja Leticia

Nova Farma

Frigozan

Biofarma-Farmagnus

São Joaquim Material de Construção

Farma Center

Don Marques

Cheia de Graça

La Porte

Verde Sul

Infoneve

Tok Fino

Ekipauto

La Bella Manu

Piu Bella

NE Moda

Loja Santa Isabel

Recanto dos Bichos

Auto Escola Auto Serra

Opção Materiais de Construção

Cinderela Feira da Malha

Costa Confecções

Planta Certa

Loja Rosa Pink

Loja UP!

Relojoaria e Ótica Santinho

Mecânica 3 Irmãos

Lamar

Posto Caminhos da Neve

Joalheria e Ótica Mondadori

Ateliê da Gysa

Zipper Malharia

Supermercado Silveira

Supermercado Pimpão

Supermercado Econômico

Supermercado Poko Preço

Candinho Pneus