Saiba os benefícios de ser associado a uma cooperativa de crédito

O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa do país possui mais de 120 anos

O Sicredi, Instituição Financeira Cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história e presença nacional, oferece benefícios aos seus associados que vão muito além de produtos e serviços financeiros. Os associados são protagonistas e tem poder de participar ativamente nas decisões da sua cooperativa, contribuindo para a construção de um futuro mais próspero.

Aqui no Sicredi, quando uma pessoa se torna associada, passa a fazer parte de um círculo virtuoso com objetivo de contribuir para a sua vida financeira e ainda proporcionar o desenvolvimento das comunidades. Isso ocorre, pois os recursos captados em uma região são reinvestidos pela cooperativa na mesma região. Além de contribuir para a economia local, essa movimentação gera empregos e serviços, resultados positivos são compartilhados e oportunidades são criadas para que novos sonhos possam ser realizados.

O modelo preza por um atendimento próximo e humano, seja no ambiente físico ou digital, dedicado a apoiar o associado, levando em conta as suas necessidades, da sua empresa e do seu agronegócio. O Sicredi oferece uma variedade de produtos e serviços financeiros que se encaixam em cada perfil.

Para apoiar os associados a tomar decisões financeiras mais conscientes e alcançar objetivos econômicos, a Instituição Financeira Cooperativa deu origem ao programa Cooperação na Ponta do Lápis, uma iniciativa que coopera para uma vida financeira sustentável e está ligada a um dos princípios do Cooperativismo, de educação, formação e informação.

No Cooperativismo de Crédito, outro benefício que podemos destacar é que os resultados financeiros são compartilhados entre os associados. A distribuição de resultados é um reflexo direto daquilo que o associado ajudou a construir ao longo do ano e é um dos retornos recebidos por ser sócio de uma cooperativa.

Com mais de 7,5 milhões de associados, o Sicredi faz parte deste modelo de Cooperativismo de Crédito, que chegou ao Brasil no século XX e até hoje segue sendo um movimento que apoia pessoas e comunidades.

Conheça os sete princípios do Cooperativismo:

– Adesão voluntária e livre;

– Gestão Democrática;

– Participação Econômica;

– Autonomia e Independência;

– Educação, formação e informação;

– Intercooperação;

– Interesse pela Comunidade;

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 7,5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em todos os estados com mais de 2,6 mil agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (http://www.sicredi.com.br).