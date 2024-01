Carnaval Astréa 2024: Uma Explosão de Alegria e Tradição nas Alturas da Serra Catarinense!

Os foliões de São Joaquim e região já podem se preparar para um dos melhores carnavais de clube da Serra Catarinense, promovido pelo renomado Clube Astréa. Sob a nova direção do casal presidente Tarcísio Medeiros Júnior e Thaona de Andrade Pereira, e com a elegância da rainha do clube, Julia Souza da Silva, o Carnaval 2024 do Clube Astréa promete ser uma experiência única e com muita animação.

Sunset Pré-Carnaval no Dia 03 de Fevereiro:

A grande novidade deste ano é o Sunset que antecipa a folia. No dia 03 de fevereiro, a partir das 16 horas, a sede de campo do Clube Astréa receberá um evento imperdível na piscina: O pagode do Grupo “Akele Jeto” iniciará a festa, seguido pela Dupla “Martinez e Diana” às 18 horas, e o Grupo “Plano B” encerrará a tarde com chave de ouro às 20 horas.

Coroação da Realeza Carnavalesca: REI MOMO: Rodrigo Ribeiro da Silva RAINHA: Victória Vita Figueredo Borges REI MOMO INFANTIL: Rafael de Souza Vieira RAINHA INFANTIL: Sofia Dutra Pereira

Bailes Adultos e Infantis: Sábado e segunda serão dedicados aos bailes adultos. Domingo e terça-feira serão reservados para o público infantil.

Valores: R$ 100,00 por noite. Passaporte dias 10 e 12 de fevereiro: R$ 170,00. Passaporte dias 10 e 12 de fevereiro + Sunset: R$ 250,00. Ingressos individuais para dia 10 ou dia 12 de fevereiro: R$ 100,00. Ingressos para as tardes infantis nos dias 11 e 13 de fevereiro: Crianças até 11 anos entrada franca; Acima de 12 anos e adultos por R$ 25,00.

Mesas: Mesas de 8 lugares para as 2 noites: R$ 400,00. Mesas de 8 lugares para apenas 1 noite: R$ 200,00.



O Clube Astréa está preparando um carnaval que promete marcar a história da cidade de São Joaquim. Com uma programação diversificada, alegria contagiante e muita animação, a festa está garantida para todas as idades. Prepare sua fantasia e venha fazer parte dessa folia! 🎉🕺💃 #CarnavalAstréa #FoliaSerrana #SãoJoaquimCarnaval