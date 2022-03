Sicredi Altos da Serra RS/SC distribui mais de R$ 15 milhões em assembleia de prestação de contas

31,6% do resultado da Cooperativa retornou aos associados em forma de cota capital

A Sicredi Altos da Serra RS/SC reuniu mais de 3,5 mil associados, das regiões do norte do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina, durante a Assembleia 2022, realizada no dia 15 de março, em formato digital. O evento apresentou os resultados financeiros referentes ao ano de 2021 e o planejamento de ações para 2022.

Um dos destaques foi o crescimento de negócios superior a 40% nos últimos dois anos. O enfrentamento à pandemia junto aos associados e comunidades também foi um dos assuntos citados na oportunidade, além da expansão da Sicredi Altos da Serra em 2021, a tendência para 2022 e a busca constante pela inovação e tecnologia no ambiente físico e digital.

Na assembleia geral, realizada no dia 15 de março, o Presidente do Conselho de Administração da Sicredi Altos da Serra RS/SC, Mario Maurina, destacou as principais conquistas da instituição. “Vivenciamos no ano de 2021 algumas situações desconhecidas por nós todos. Mesmo assim, nós procuramos atender e superar todos os obstáculos que surgiram neste período. No crescimento nós encerramos o ano administrando mais de R$ 3 bilhões em recursos. Nós conseguimos, mesmo com a pandemia, expandir nas regiões em que cabe a nós desenvolver o Sicredi. Para este ano já estamos com dois municípios na pauta e acredito que para o ano que vem nós teremos 31 municípios já fazendo parte da nossa Cooperativa”, ressalta Mario.

Durante a assembleia também foi apresentada a prestação de contas relativas ao exercício de 2021, destinação das sobras, a eleição do novo conselho fiscal da cooperativa, fixação do valor das cédulas de presença do Conselho Fiscal e homologação do Regulamento Pertencer. Seguindo o espírito do cooperativismo, todas as decisões são tomadas em conjunto, durante as assembleias, com a participação dos associados.

Ao final da live, foi lançada a Campanha “Futuro Premiado” que abrange todos os segmentos da cooperativa, seja pessoa física, jurídica e agro. Para participar, as pessoas deverão fazer aplicações em algum produto de investimentos ou programações mensais. As aplicações podem ser realizar através dos nossos canais digitais, internet banking ou aplicativo Sicredi, ou com o gerente em sua agência. Com investimento a partir de R$ 250,00 o associado já pode concorrer a uma Fiat Toro Zero Quilometro, e com apenas R$50,00 programados concorre a mais de 3.500 prêmios instantâneos.

Os associados que não conseguiram assistir à Assembleia 2022 na terça feira, dia 15 de março, poderão acessar o link www.sicredi.com.br/assembleias, acompanhar os assuntos debatidos e participar da votação até o dia 25 de março.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5 milhões de associados. Com presença nacional, o Sicredi está em 25 estados e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br)