Clube do Livro: “Dica do Dia” 02/07/2020

Hoje temos uma dica de um conto de suspense. Uma das vantagens de ler um conto é a rapidez na leitura (na correria do dia, entre uma “garfada e outra”, é possível ler um conto).

Sob a sua Árvore

Rodrigo Rahmati

Ano publicação: 2017

Gênero: Suspense e Ficção

Editora: Independente

Disponível em e-book na Amazon

Sobreviver é cada vez mais difícil para quem não tem posses. A desigualdade entre as classes é cada vez maior, e é forçadamente encoberta pelos espetáculos e polêmicas da gamificação, do assistencialismo e da meritocracia. Os ricos, moradores do terceiro nível, já não tem contato com os pobres, restritos ao solo das megalópoles, e se você não significa ganho ou isenção de impostos para uma empresa, então você não significa nada.

Nesse contexto, uma empresa de segurança particular decide fazer um reality show para escolher um novo protótipo de segurança. Nessa sociedade, contudo, ganhar já não é uma opção ‘é uma necessidade acima de qualquer limitação imposta por conceitos frágeis como a ética.’

Laura Savelli e Sung Hoo, os protagonistas deste conto, são apenas dentes numa engrenagem que já gira há tempo demais.

