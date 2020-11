Secretaria da Educação anuncia chamada de 804 novos professores efetivos para a rede estadual

A Secretaria de Estado da Educação (SED) publicou nesta terça-feira, 17, o edital para a chamada de 804 novos professores que atuarão na rede de ensino a partir de 2021. O anúncio foi feito pelo secretário Natalino Uggioni, em Blumenau, durante evento de entrega de materiais de tecnologia, mobiliários novos e livros nas escolas da região.

“Esse edital de chamada sinaliza a preocupação do Governo de Santa Catarina em incrementar o quadro de professores efetivos para que continuemos a realizar nosso trabalho, que tem como propósito a melhoria da qualidade da educação em nosso Estado”, pontuou Uggioni.

Por meio do edital nº 2071 será realizada a 4ª chamada do Concurso Público de Ingresso no Magistério Público Estadual. A escolha de vagas dos professores acontece nos dias 14 e 15 de dezembro de 2020.

Chamada não presencial

Devido à necessidade de distanciamento social, em função da pandemia de Covid-19, a chamada será feita de forma não presencial, sendo necessário o preenchimento do Formulário de Escolha de Vaga disponibilizado no Portal da SED.

Será oportunizada a escolha da unidade escolar dentro da Coordenadoria Regional para a qual o candidato foi selecionado. O edital completo e o Quadro de Vagas (Anexo I) estão disponíveis no Portal da SED para acesso dos interessados no mesmo link acima.

A listagem final das vagas escolhidas será publicada no Portal da SED no dia 22 de dezembro após as 19h.

Quadro do Magistério teve 1.842 novos servidores em 2020

Em fevereiro deste ano o Governo de SC empossou 1.842 novos servidores na rede estadual de ensino. Desde o início do ano letivo, 1.348 professores, 237 especialistas em assuntos educacionais e 257 assistentes de educação passaram a atuar em escolas de todas as regiões do estado.

Por Ana Paula Flores

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Educação – SED