Volta às aulas presenciais em escolas particulares de SC inicia nesta segunda

Mesmo assim, a maioria das escolas particulares deve retornar entre os dias 8 e 9 de fevereiro, ou ainda após o Carnaval, segundo o Sinepe (Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina), que representa as 1.300 unidades de ensino privado catarinense, desde creches às universidades.

“As escolas têm autonomia, justamente pela particularidade de onde elas estão inseridas, portanto não há uma data prevista para que todas voltem”, afirmou o Sinepe por meio de sua assessoria.

Segundo a legislação, a rede privada tem autonomia no cumprimento da carga horária e dias letivos anuais. Assim, cada escola estabelece o calendário adequado as suas necessidades.

Ensino híbrido e regras sanitárias

Os colégios devem respeitar os regramentos sanitários, incluindo as diretrizes no PlanCon (Plano de Contingência Estadual para Educação) — documento elaborado em conjunto por mais de 15 entidades — de forma a garantir a retomada segura das atividades escolares.

Conforme a lei 18.032, que estabeleceu as normas para as aulas presenciais em 2021, e a portaria 983, que regulamentou a referida lei, o funcionamento de todas as escolas está liberado em todos os níveis, desde que sigam os critérios e as diretrizes.

O ensino híbrido, ou seja, as aulas presenciais intercaladas com atividades online, será oferecido pelas escolas ao menos no primeiro semestre deste ano, de acordo com as necessidades e interesses das famílias. A maioria das escolas deverá oferecer ambas as escolhas, afirma o Sinepe.

