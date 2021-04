Chamada pública disponibiliza 32 bolsas para Centros de Inovação de Santa Catarina 

Uma chamada pública vai destinar 32 bolsas para os Centros de Inovação (CI) do Estado de Santa Catarina. O valor global do edital é de R$ 2,68 milhões. A seleção dos candidatos será feita pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc). As propostas podem ser submetidas até 19 de abril.

O edital faz parte do Programa de Apoio à Consolidação do Ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) na Rede Catarinense dos Centros de Inovação (RCCI) do Estado de Santa Catarina. As bolsas, no valor R$ 3,5 mil, serão destinadas a profissionais com destacado desempenho técnico-científico e/ou reconhecida experiência nas diversas áreas do conhecimento.

“A ativação do ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação é essencial para o desenvolvimento sustentável do Estado de Santa Catarina”, afirma o presidente da Fapesc, Fábio Zabot Holthausen, “Este programa de bolsas para os Centros de Inovação visa ampliar as ações regionais e conectar os atores locais a partir das ações dos bolsistas, gerando movimento nos Centros de Inovação e articulação de toda a rede catarinense. O apoio da Fapesc tem sido um diferencial para as regiões e vamos manter buscando, cada vez mais, ampliar a inovação em todo o Estado”, acrescenta.

As propostas deverão ser submetidas pelas entidades Mantenedoras/Gestoras dos Centros de Inovação reconhecidas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE). As bolsas terão duração de 12 meses, podendo ser prorrogadas por igual período. Do total, 30 serão destinadas aos Centros de Inovação – sendo duas por unidade – e duas para atuação na organização da RCCI, junto à SDE e Fapesc.

“O Governo está dando mais um passo para apoiar o ecossistema catarinense. Os bolsistas representam a presença e o braço do Estado dentro de cada Centro de Inovação. São verdadeiros agentes de inovação, que possuem um papel fundamental de disseminar a cultura do empreendedorismo inovador em cada unidade, com o intuito de fortalecer o mercado e incentivar soluções de ponta para os desafios de Santa Catarina”, declara o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), Luciano Buligon.

>> Clique aqui para acessar o edital

Por Maurício Frighetto

Assessoria de Imprensa Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de SC – Fapesc