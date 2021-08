No Dia do Estudante, Estado lança Novo Ensino Médio e apresenta ações da Educação para o segundo semestre

O governador Carlos Moisés e o secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro, fizeram o lançamento oficial do Novo Ensino Médio em Santa Catarina nesta quarta-feira, 11. Em evento realizado no Dia do Estudante, foram apresentadas as principais ações e estratégias para implementar o novo modelo em todas as escolas estaduais a partir de 2022. A solenidade, ocorrida no Teatro Pedro Ivo, foi acompanhada por autoridades, equipes das 36 Coordenadorias Regionais da Educação e por profissionais da educação em transmissão on-line.

“Nós queremos que a sala de aula seja um ambiente desejável pelo aluno. Esse é o nosso sonho para a Educação. Estamos preparando espaços para que os estudantes se sintam à vontade, com uma carga horária superior àquela existente, para prepará-los para o mundo real. Na escola, ele poderá fazer escolhas, junto com os seus professores”, afirmou o governador após o evento.

A Secretaria de Estado da Educação apresentou o currículo do Ensino Médio para o território catarinense, que inclui a matriz curricular do Novo Ensino Médio e o programa de formação dos profissionais da educação. O objetivo é colher as experiências das 120 escolas-piloto de Santa Catarina, que implementaram o Novo Ensino Médio desde 2019, para ampliar as possibilidades de ensino e com foco na formação integral do estudante como protagonista do seu futuro.

“Temos dois eixos de desenvolvimento da educação. O primeiro é a infraestrutura escolar, para tornar o ambiente mais atrativo para os alunos. O segundo é o investimento em pessoas e no aperfeiçoamento profissional. Ao todo, estamos investindo cerca de R$ 1,4 bilhão, o que inclui uma série de melhorias para as mais de mil escolas da rede estadual. Estamos fazendo uma transformação, com o maior investimento da história no setor”, diz Vampiro.

Também foi destacada a criação do Portfólio de Componentes Curriculares Eletivos do Novo Ensino Médio em Santa Catarina, iniciativa pioneira no país e que teve a participação de 363 profissionais da rede. O documento apresenta 25 roteiros pedagógicos que compõem a parte flexível do currículo do Novo Ensino Médio. Cada escola poderá escolher as eletivas que irá oferecer aos alunos, incluindo temáticas como Educação Tecnológica, Educação Empreendedora, Práticas em Libras, Matemática Financeira, entre outras.

Outra novidade anunciada nesta quarta-feira foi a criação do Educa SC, projeto que vai criar dois canais em TV aberta para transmissão de aulas de reforço e complemento pedagógico aos estudantes da rede estadual. A iniciativa inclui ainda a criação de um portal on-line com a grade de aulas, conteúdos complementares e notícias voltadas à comunidade escolar. O projeto Aulas na TV é realizado em parceria com a Secretaria de Estado da Educação do Amazonas e os canais terão sua estreia na próxima segunda-feira, 16.

Durante o encontro com as coordenadorias regionais, o governador e o secretário anunciaram outros investimentos que beneficiam a comunidade escolar. Entre eles está o relançamento do Cartão de Pagamento do Estado de Santa Catarina (CPESC), que disponibiliza recursos às escolas para agilizar pequenos reparos na estrutura e compra de materiais escolares.

A equipe da SED também apresentou o plano elaborado pela Secretaria para reforçar ações de busca ativa de alunos que não estão frequentando a escola e prestou esclarecimentos sobre a portaria que atualiza as normas sanitárias de ensino presencial em Santa Catarina.

Como parte das comemorações do Dia do Estudante, o governador e o secretário premiaram alunos, professores e projetos desenvolvidos por escolas que obtiveram destaque durante o primeiro semestre de 2021. Foram entregues medalhas aos estudantes e professores responsáveis por quatro ações individuais ou coletivas, além de placas às escolas onde os projetos foram desenvolvidos. Confira a lista de premiados:

EEB Profª Lourdes Angela Sarturi Lago, Chapecó: medalha ao aluno Leonardo Segueto, campeão do Concurso Nacional de Matemática, e placa entregue à gestora Mareni de Fátima Rosa da Silva, que representou a escola;

EEB Dom Joaquim, Braço do Norte: medalha à aluna Lethicia Soethe Brand, vice-campeã nacional do Campeonato Brasileiro de Xadrez Blitz na categoria sub-16, e placa entregue ao gestor Tarcísio Vanderlinde, que representou a escola;

Ceja de Taió: medalha à estudante Alvina Tambosi, que aos 73 anos concluiu o Ensino Médio e pretende iniciar curso superior, e placa entregue à gestora Kelly Mara Maestri, que representa a instituição;

EEB Aldo Câmara da Silva, São José: em reconhecimento ao mérito da escola, a primeira em todo o país a receber a certificação Lixo Zero, foram entregues uma placa à gestora Marciléia Pereira dos Santos, em nome da escola; um troféu à professora Fabiana Mina, em nome da equipe docente; e uma medalha à aluna Maria Clara Fernandes, que no ato representou todos os alunos da escola.



