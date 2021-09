Udesc é listada entre melhores universidades no ranking global da Times Higher Education

Pelo terceiro ano seguido, a Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) foi classificada entre as melhores universidades do mundo no ranking da organização Times Higher Education (THE). A lista divulgada avaliou 1.662 universidades de 99 países. Acesse o ranking.



Liderada pela britânica Universidade de Oxford pelo sexto ano seguido, a nova lista tem 70 universidades brasileiras, 18 a mais do que no ano passado.

A Udesc foi classificada na faixa de mais de 1.201 (a partir da posição 200, a classificação das universidades é feita em grupos).



Dimensões avaliadas



O levantamento da THE é elaborado a partir de 13 indicadores que abordam cinco dimensões: ensino, pesquisa, citações de artigos científicos, transferência de tecnologia e internacionalização.



Para o ranking deste ano, foram analisadas mais de 108 milhões de citações em mais de 14,4 milhões de publicações científicas e aplicados questionários com quase 22 mil acadêmicos em todo o mundo.



Outros rankings



A Udesc também recebe destaque em três outros rankings elaborados pela THE. No Latin American University Ranking, levantamento de melhores instituições de ensino superior da América Latina, divulgado em julho, a Udesc foi classificada em 63º lugar, quase 30 posições acima do ranking do ano anterior.



A universidade estadual também é listada no THE Emerging Economies Rankings, no qual são listadas somente universidades de países de economias emergentes, divulgado em março, e no Golden Age University Rankings, que avalia instituições entre 50 e 75 anos de existência, anunciado em 2020.



:: Saiba mais no site da THE.



Fonte: Assessoria de Comunicação da Udesc