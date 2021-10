Aulas da rede estadual em 2022 terão início no dia 7 de fevereiro

Está marcado para o dia 7 de fevereiro o início das aulas na rede estadual para o ano letivo de 2022. Os professores iniciam alguns dias antes, em 3 de fevereiro, para o planejamento pedagógico do ano letivo. O calendário completo divulgado pela Secretaria de Estado da Educação (SED) pode ser acessado clicando aqui (90 KB) .

De acordo com o calendário, o primeiro semestre letivo termina no dia 16 de julho, quando começa o recesso escolar de meio de ano. As aulas serão retomadas para o segundo semestre no dia 1º de agosto, e o término do ano letivo será em 16 de dezembro, com os conselhos de classe marcados para os dias 19, 20 e 21.

“O ano de 2022 terá várias novidades. Estamos com vários investimentos em ensino e infraestrutura em andamento para receber todos os nossos alunos na sala de aula de forma ainda melhor. Teremos também a implementação do Novo Ensino Médio em todas as escolas da rede, ampliando um novo modelo de ensino em que o aluno poderá ser o protagonista do seu futuro”, destaca o secretário Luiz Fernando Vampiro.

Saiba como se matricular

Os estudantes que pretendem trocar de escola ou ingressar na rede estadual a partir de 2022 devem fazer sua solicitação de matrícula neste link entre os dias 1º e 3 de dezembro. Para acessar a plataforma, é necessário que o estudante já tenha criado seu cadastro gov.br (veja abaixo como fazer o cadastro).

No caso das escolas em que a quantidade de pedidos de matrícula é maior que o número de vagas disponíveis, os estudantes serão selecionados por sorteio. Para concorrer às vagas, os alunos devem realizar sua pré-matrícula neste site entre os dias 17 e 19 de novembro. As regras para o sorteio e a lista de unidades que se aplicam neste modelo de ingresso na escola serão divulgadas nas próximas semanas.

Como efetuar o cadastro no site gov.br

Ao acessar o site gov.br, é necessário clicar no botão Entrar (canto superior direito) e em Cadastrar. Depois, o estudante ou familiar deve preencher dados pessoais, marcar a opção “não sou um robô” e aceitar os Termos de Usuário e Política de Privacidade.

Após esta etapa, o sistema faz algumas perguntas para confirmar os dados do usuário e, na página seguinte, oferece duas opções para envio do código da conta: e-mail ou SMS. O código recebido deve ser informado e depois o usuário deve clicar em Validar o Cadastro. Ao final, o aluno precisa ainda criar uma senha antes de o cadastro ser concluído.

A inscrição no sistema gov.br deve ser realizada por cada estudante ou familiar com antecedência, antes da abertura do período de matrículas.

