Udesc promove Parque das Profissões e abre inscrição do Vestibular de Verão

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) apresentará nesta quarta-feira, 24, a partir das 9 horas, a programação do 4º Parque das Profissões, evento totalmente gratuito que apresenta, para estudantes de ensino médio e de pré-vestibulares, 60 cursos gratuitos de graduação e possibilidades de carreira profissional em várias áreas. O evento ocorrerá de forma totalmente digital, com a transmissão de lives e conteúdos gratuitos pelo canal da Udesc no YouTube, em youtube.com/user/canaludesc.

Também nesta quarta-feira, a Udesc lançará o edital do Vestibular de Verão 2022 e abrirá as inscrições da seleção, que poderão ser feitas até 17 de janeiro. Será possível concorrer a uma vaga por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou pelo histórico escolar, usando a média final geral do ensino médio.

Programação

Confira na programação os horários e os temas das apresentações do Parque das Profissões 2021 da Udesc e preencha o formulário online para receber notícias e conteúdos do evento por WhatsApp e por e-mail.

Após a abertura oficial, com o reitor da Udesc, Dilmar Baretta, e a Coordenadoria de Vestibulares e Concursos (Covest), os 12 centros de ensino da universidade realizarão atividades virtuais até as 17 horas. Cada unidade terá 30 minutos para compartilhar informações dos cursos de graduação em apresentações e atividades com professores, estudantes e profissionais formados pela Udesc.

“Será um dia inteiro com muitas informações e experiências importantes para os estudantes que estão pensando em escolher sua carreira e querem se preparar para isso na Udesc, que está entre as 65 melhores universidades da América Latina e as melhores do mundo e oferece inúmeras oportunidades de formação, além de bolsas e auxílios. Somos uma universidade pública, gratuita e de qualidade, que está aberta a todos os estudantes”, destacou Baretta.

Organização

O parque é realizado pela Pró-Reitoria de Ensino (Proen), com o apoio na organização da Coordenadoria de Avaliação Institucional (Coai), da Secretaria de Comunicação (Secom), da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex) e da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), além das direções dos centros e dos departamentos dos cursos.



Assessoria de Comunicação da Udesc