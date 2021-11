Governador Carlos Moisés entrega troféus do 3º Prêmio Honestidade nas Escolas

O governador Carlos Moisés entregou na manhã desta segunda-feira, 29, na Casa d’Agronômica, em Florianópolis, os troféus e certificados aos 15 alunos vencedores da 3ª edição do Prêmio Honestidade nas Escolas. O projeto foi criado com o objetivo de despertar nos alunos a ética, a integridade e o respeito, tanto no âmbito escolar como familiar e social. Foram premiados os desenhos mais criativos a partir do tema “Como praticar a Honestidade na Escola?”.

“Não há meia verdade, nem mais ou menos correto. Sempre temos que fazer as escolhas pela integridade, transparência e pelo correto. A exemplo disso, as crianças nos mostram que estão aprendendo e têm muitas lições também para nos ensinar. Esse projeto é uma grande oportunidade, uma semente que está sendo plantada para a importância das ações de honestidade no dia a dia serem cada mais valorizadas”, reforçou o governador, que esteve acompanhado da primeira-dama, Késia Martins da Silva.

O chefe do Executivo estadual apresentou ainda aos alunos o que o Governo tem feito para melhorar o estado, para colocar efetivamente o dinheiro onde ele deve estar, com uma gestão mais transparente sempre pautada pela integridade.

Participaram desta edição mais de 25 mil alunos do 1ª ao 5º ano do Ensino Fundamental de escolas de 36 das 37 coordenadorias regionais da Rede Estadual de Ensino. O concurso é uma iniciativa da Secretaria Executiva de Integridade e Governança (SIG), em cooperação pedagógica com a Secretaria de Estado da Educação (SED). Como prêmio, os alunos receberam também uma viagem de estudos a Florianópolis, com direito a hospedagem, realizada neste fim de semana (27 e 28 de novembro).

O secretário designado da SIG, Cristiano Socas da Silva, destacou que o Governo do Estado entende que assuntos importantes como as virtudes e valores humanos devem ser discutidos e refletidos desde a infância. “É um aprendizado para a vida. Com isso, as crianças, no seu dia a dia, podem mostrar para seus colegas, amigos, pais que é importante sempre ser honesto, justo e responsável.”

O Prêmio Honestidade nas Escolas

A 1ª Edição ocorreu em 2019, como um projeto piloto que contemplou a participação de cinco escolas dos municípios de Águas Mornas, Biguaçu, São José, Florianópolis e Antônio Carlos. A 2ª Edição foi realizada em 2020 e teve a participação de 79 crianças de 30 escolas de 26 municípios.

“É muito gratificante ver o resultado desse esforço nos desenhos inscritos. Agradecemos a todos os servidores da SED envolvidos no projeto, principalmente da Diretoria de Ensino e das Regionais de Educação, que incentivaram a participação de professores e alunos”, pontuou o diretor de Integridade da SiG, Carlos Petiz.

A aluna de São Bento do Sul Valentina Maester Valmorbida, de 9 anos, do 5º ano do Ensino Fundamental, destacou que ser honesto é sempre falar a verdade, independentemente da situação. “No meu desenho (reprodução abaixo), as crianças estavam jogando futebol e quebraram uma janela, após isso todos saíram correndo para não levar a culpa, mas a menina que tinha quebrado ficou e assumiu que quebrou. Isso é honestidade. Hoje eu estou muito feliz em receber a premiação das mãos do governador. Nunca imaginei que eu ia ganhar o prêmio e nem conhecer o governador.”

Também acompanharam o ato alguns professores e diretores das escolas.



Julgamento

A Comissão Julgadora de 2021 escolheu os melhores desenhos do 1º ao 5º ano (três de cada ano) com base nos seguintes critérios: pertinência ao tema proposto, criatividade, impacto visual e autenticidade.





Vencedores



1º Ano

1º Brenda Emanuelli Laba – EEB Dante Mosconi (Caçador)

2º Maria Vitória Lopes da Trindade – EEF Imaculada Conceição (Jacinto Machado)

3º Luiza Venturi Mariz – EEB Anair Margarida Voltolini (Pouso Redondo)

2º Ano

1º Alex Ribeiro dos Santos – EEB Dante Mosconi (Caçador)

2º Manuely Cristine Fontenelle Peixoto – EEB Tenente Ary Rauen (Mafra)

3º Isis Moro Costa – EEB Barão do Rio Branco (Urussanga)

3º Ano

1º Flávia Lock Pinheiro – EEB Jorge Schultz (Turvo)

2º Ana Clara Rosa – EEB João Teixeira Nunes (Tubarão)

3º Jasmim Milek Laskoski – EEB Dante Mosconi – Caçador



4º Ano

1º Lívia Gonçalves Vicentin – EEB Jorge Schultz (Turvo)

2º Gustavo Davi Kogicovisci – EEB Dom Orlando Dotti (Caçador)

3º Ariane Rafaela Blasius da Silva – EEF Dr. Waldomiro Colautti



5º Ano

1º Valentina Maester Valmorbida – EEB São Bento (São Bento do Sul)

2º Isadora Antônio Santos – EEB João Frassetto (Criciúma)

3º Yasmin Vitoria Ribeiro de Lima – EEB Dante Mosconi – Caçador



