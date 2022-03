Operação contra suspeita de corrupção nas áreas de educação e infraestrutura cumpre 14 mandados de prisão em SC e PR

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) cumpre na manhã desta terça-feira (29) 14 mandados de prisão e 47 mandados de busca e apreensão em quatro cidades do Norte de Santa Catarina e uma no Paraná, na sétima fase da Operação “Et Pater Filium”.

Nesta etapa são investigados os crimes de organização criminosa, peculato, fraudes à licitação, corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo contratos de prestação de serviços nas áreas de educação e infraestrutura.

Os trabalhos ocorrem nos municípios de Canoinhas, Bela Vista do Toldo, Itaiópolis, Porto União e Bituruna (PR). O balanço das ações não foi divulgado até as 10h30.

Segundo o MPSC, são oito mandados de prisão preventiva e seis de prisão temporária. Os mandados foram deferidos pelo Tribunal de Justiça do Santa Catarina, em razão da prerrogativa de foro de um dos investigados. Os documentos e objetos apreendidos serão analisados pelas equipes de investigação e apresentados em juízo.

A operação envolve um desdobramento das investigações realizadas das fases anteriores da operação “Et Pater Filium” em que se apuraram crimes contra a administração pública e outros na região do Norte catarinense, envolvendo agentes públicos e particulares.

De acordo com o MPSC, outras informações não foram divulgadas por conta do sigilo do processo.

