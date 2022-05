Educandário Santa Isabel promove Dia da Família com piquenique e muita diversão

Uma ideia realmente genial foi proposta pelo Educandário Santa Isabel na tarde deste último sábado (30), proporcionando um adorável Piquenique, brincadeiras, pinturas, jogos lúdicos, karaokê e muita diversão.

Uma tarde descontraída com as famílias curtindo com os seus pequenos, com direito a desenvolvimento artístico, parquinho de diversão, cestas de piquenique e a apresentação da Banda Dakele Jeito, além das apresentações dos próprios alunos da escola.

Veja como foi o piquenique do Educandário Santa Isabel:

Veja o vídeo da homenagem que os professores e alunos realizaram para suas famílias:

Clique na imagem para abrir a galeria: